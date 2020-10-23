11 месяцев понадобилось хакерам, чтобы взломать защиту Arxan компьютерной игры Red Dead Redemption 2.

Декабрь сломала девушка под псевдонимом EMPRESS, которая занимается такими нелегальными делами.

Игра Red Dead Redemption 2 вышла эксклюзивно на консолях PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.

В ноябре 2019 игра также появилась на ПК.

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В последнее время хакеры обошли защиту несколько других популярных игр: Marvel’s Avengers, Mafia, Death Stranding, Total War Saga: Troy и eFootball PES 2021.

Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появился новый тизер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Это шутер в стиле постапокалиптики, события которого разворачиваются в Чернобыльской зоне.

Разработчиком видеоигры является украинская компания GSC Game World. Об окончательной дате выхода игры пока не рассказывают. Известно, что в 2021 году она появится на игровой приставке Xbox Series X и на компьютерах с операционной системой Windows.

Источник: reddit