Робот Boston Dynamics Spot измерил радиацию в Чернобыле

В Чернобыльской зоне впервые использовали работа Boston Dynamics для обновления карты распределения радиационного загрязнения.
Робот-собака Spot измерил радиоактивный фон в рамках исследования, которое провела группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.
Кроме работа Boston Dynamics, для измерения радиационного загрязнения использовались также дроны, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.
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Spot уже в продаже
Boston Dynamics впервые выставил своего четвероногого робота в общую продажу в июне.
Любая компания может приобрести Spot за $74 500.
Сейчас рабочая нагрузка работа в основном ограничивается сбором данных и патрулированием.
Так, в мае в парках Сингапура Spot начал напоминать людям о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения