24 октября именины отмечает Зинаида. День приурочен памяти мученицы Зинаиды Тарсийскою, которая вместе с сестрой Филонолой приняли христианство и распространяли Евангелие по разным городам.

Имя Зинаида имеет древнегреческое корни и происходит от словосочетаний рожденная Зевсом, из рода Зевса и божественная дочь.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

По одной из версий, имя происходит от мужского имени Зенаис, которое было особенно популярно в Древней Греции. С латинского имя переводится как заботливая, с арабского — красивая.

Сокращено-ласкательно Зинаиду часто называют Зина, Зинуля и Ина.

Зинаида красивая и умная. Она умеет эффектно себя подать среди людей. Зинаида сильная и устойчивая личность. Женщины с таким именем редко видят препятствия на пути и всегда достигают своей цели.

Согласно церковному календарю, значится два имени — Зинаида и Зина. Именины люди с этими именами отмечают несколько раз в год, ведь у православных писаниях есть две святые с таким именем.

Сегодня Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Зинаиды. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.

Душевные и добрые стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Зинаиды

***

Дорогая Зина, поздравляю!

Жизнь пускай наполнится теплом.

Пусть добро и радость окружают,

Расцветает пусть в достатке дом.

Пусть сбываются мечтанья,

Пусть в любых делах везет.

Не напрасны будут все старанья,

И как роза красота твоя цветет.



***

Распахни объятья, Зина,

Поздравленья принимай,

Будет жизнь пусть как малина,

И в душе играет май!

Пусть все дни летят как в вальсе,

В сердце музыка звучит,

И судьба тебе от счастья

Вмиг подарит все ключи!

***



Зина, будь всегда счастливой,

И люби, и будь любимой,

Именины отмечай,

Этот день запоминаю,

Прочь пускай уходят беды,

Ждут тебя одни победы,

Только лучшего желаю,

И сегодня поздравляю!

***



С днем ангела, Зиночка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Зинаида – Зевсом рожденная,

И опора друзьям, и утеха.

Будь всегда такой вдохновленною,

Добивайся больших успехов!

В именины желаю везения,

Счастья, мира в семье, достатка.

И пусть все, в любое мгновение,

Будет в жизни легко и гладко!

***

Оригинальные открытки с Днем ангела Зинаиди

Октябрь был насыщен большими церковными праздниками, такими как: Покрова Пресвятой Богородицы, День памяти апостола Фомы и зачатия Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В конце месяца нас ждут еще два значимых праздника — Иверской иконы Божией Матери и апостола и евангелиста Луки.

Фото: Dreamstime