24 октября именины отмечает Зинаида. День приурочен памяти мученицы Зинаиды Тарсийскою, которая вместе с сестрой Филонолой приняли христианство и распространяли Евангелие по разным городам.
Имя Зинаида имеет древнегреческое корни и происходит от словосочетаний рожденная Зевсом, из рода Зевса и божественная дочь.
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По одной из версий, имя происходит от мужского имени Зенаис, которое было особенно популярно в Древней Греции. С латинского имя переводится как заботливая, с арабского — красивая.
Сокращено-ласкательно Зинаиду часто называют Зина, Зинуля и Ина.
Зинаида красивая и умная. Она умеет эффектно себя подать среди людей. Зинаида сильная и устойчивая личность. Женщины с таким именем редко видят препятствия на пути и всегда достигают своей цели.
Согласно церковному календарю, значится два имени — Зинаида и Зина. Именины люди с этими именами отмечают несколько раз в год, ведь у православных писаниях есть две святые с таким именем.
Сегодня Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Зинаиды. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.
Душевные и добрые стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Зинаиды
***
Дорогая Зина, поздравляю!
Жизнь пускай наполнится теплом.
Пусть добро и радость окружают,
Расцветает пусть в достатке дом.
Пусть сбываются мечтанья,
Пусть в любых делах везет.
Не напрасны будут все старанья,
И как роза красота твоя цветет.
***
Распахни объятья, Зина,
Поздравленья принимай,
Будет жизнь пусть как малина,
И в душе играет май!
Пусть все дни летят как в вальсе,
В сердце музыка звучит,
И судьба тебе от счастья
Вмиг подарит все ключи!
***
Зина, будь всегда счастливой,
И люби, и будь любимой,
Именины отмечай,
Этот день запоминаю,
Прочь пускай уходят беды,
Ждут тебя одни победы,
Только лучшего желаю,
И сегодня поздравляю!
***
С днем ангела, Зиночка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Зинаида – Зевсом рожденная,
И опора друзьям, и утеха.
Будь всегда такой вдохновленною,
Добивайся больших успехов!
В именины желаю везения,
Счастья, мира в семье, достатка.
И пусть все, в любое мгновение,
Будет в жизни легко и гладко!
***
Оригинальные открытки с Днем ангела Зинаиди
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Фото: Dreamstime