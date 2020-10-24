В мире 24 октября отмечают День ООН. Праздник был провозглашен

в1947 году и был приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

ООН – международная организация государств, которая была создана после второй мировой войны, ради поддержания и укрепления мира, безопасности и сотрудничества между странами. К слову, Украина является одной из стран основательниц ООН. В настоящее время в ООН входит 193 государства.

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Также 24 октября отмечают Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Полиомиелит — вирусное заболевание, которое поражает нервную систему человека и вызывает параличи, парезы и атрофию мышечных тканей, что приводит к смерти или инвалидности.

Именины: Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей.

Народные приметы на 24 октября:

Если заметите ясный месяц, то это до заморозков.

Туман спускается — к оттепели.

Если увидите, что домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду.

Что нельзя делать 24 октября:

Запрещено оставлять дома беспорядок.

Нельзя играть с огнем.

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