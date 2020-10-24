В мире 24 октября отмечают День ООН. Праздник был провозглашен
в1947 году и был приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.
ООН – международная организация государств, которая была создана после второй мировой войны, ради поддержания и укрепления мира, безопасности и сотрудничества между странами. К слову, Украина является одной из стран основательниц ООН. В настоящее время в ООН входит 193 государства.
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Также 24 октября отмечают Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
Полиомиелит — вирусное заболевание, которое поражает нервную систему человека и вызывает параличи, парезы и атрофию мышечных тканей, что приводит к смерти или инвалидности.
Именины: Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей.
Народные приметы на 24 октября:
- Если заметите ясный месяц, то это до заморозков.
- Туман спускается — к оттепели.
- Если увидите, что домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду.
Что нельзя делать 24 октября:
- Запрещено оставлять дома беспорядок.
- Нельзя играть с огнем.
Церковные праздники в ноябре
В церковном календаре на ноябрь 2020 есть несколько важных дат для православных христиан. В частности, именно на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста — одного из самых длительных и строгих в церковном году.
Какие еще праздники в ноябре — читайте в календаре на Фактах ICTV.