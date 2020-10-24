Погода на 24 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Синоптики обещают в Украине теплую погоду, однако в ряде областей кратковременные осадки.

На Западе страны днем пройдут дожди. Температура днем 14-17°, ночью 7-10°.

В северных регионах также прогнозируют осадки. Воздух прогреется до 17 днем и до 10 ночью.

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В центральных областях будет облачной с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут 15-18° днем и 7-10° ночью.

На Востоке также будет достаточно ясно и сухо. Температура днем 14-16°, ночью 6-8°.

Жителям южных регионов нужно приготовиться к теплой и сухой погоде. Воздух днем прогреется до 23°, ночью до 11°.

Погода в ноябре

Средняя месячная температура в ноябре 2020 года в Украине ожидается в диапазоне +1 +8, а в Карпатах — от 0 до +3.

По данным Укргидрометцентра, такие температурные показатели близки к средним многолетним значениям в западных областях, а для других регионов страны — на 1-1,5 градуса выше средних.

Подробно о том, какой будет погода в Украине в ноябре — читайте на Фактах ICTV.