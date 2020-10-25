День автомобилиста и дорожника в Украине: поздравления в стихах, СМС и картинках

25 октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника, Факты ICTV подготовили для вас самые лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках.
История праздника
Профессиональный праздник всех работников дорожного хозяйства Украины и автолюбителей, который отмечают каждый год в последнее воскресенье октября. Мало кто знает, что этот праздник был создан еще во времена СССР, в 1980 году, указом Про праздничные и памятные дни. Однако сначала он назывался Днем водителя. В то время его праздновали в духе эпохи — с вручением грамот и орденов за заслуги в этой сфере.
В 1993 году президент уже независимой Украины Леонид Кравчук подписал указ про введение этого праздника на государственном уровне. Также было принято решение посвятить этот день не только водителям, а и другим работникам сферы автотранспортного хозяйства.
Поздравление в стихах:
Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!
Пусть конь ваш железный забудет усталость,
Пусть ангел отводит любую опасность,
Пусть все, кто имеют авто и права,
С пути не свернут ни за что, никогда,
Всегда достигают всех целей маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!
***
Держи баранку крепко-крепко
И никогда не упускай.
В дороге взор пусть будет метким,
Не тормози, не уставай.
И чтобы ни гвоздя, ни жезла.
Дорог чтоб ровных, не скалистых,
И нервов только лишь железных.
Так с праздником тебя,
С Днем автомобилиста!
***
Всех водителей охотно
Поздравляю я сегодня.
И желаю не спешить,
Тише ехать, дальше быть.
Пусть в любое время года
Будет классная дорога.
Солнце светит вам всегда,
Не ломаться никогда!
СМС поздравления:
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Ни гвоздя, ни жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Желаю всегда ездить с улыбкой и бодростью души, желаю за рулем своей машины чувствовать себя королем автострады, да и всего мира!
***
С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
И чтоб любимая машина
Меньше кушала бензина!