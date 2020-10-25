День автомобилиста и дорожника в Украине: поздравления в стихах, СМС и картинках

25 октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника, Факты ICTV подготовили для вас самые лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках.

История праздника

Профессиональный праздник всех работников дорожного хозяйства Украины и автолюбителей, который отмечают каждый год в последнее воскресенье октября. Мало кто знает, что этот праздник был создан еще во времена СССР, в 1980 году, указом Про праздничные и памятные дни. Однако сначала он назывался Днем водителя. В то время его праздновали в духе эпохи — с вручением грамот и орденов за заслуги в этой сфере.

В 1993 году президент уже независимой Украины Леонид Кравчук подписал указ про введение этого праздника на государственном уровне. Также было принято решение посвятить этот день не только водителям, а и другим работникам сферы автотранспортного хозяйства.

Поздравление в стихах:

Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный забудет усталость,

Пусть ангел отводит любую опасность,

Пусть все, кто имеют авто и права,

С пути не свернут ни за что, никогда,

Всегда достигают всех целей маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

***

Держи баранку крепко-крепко

И никогда не упускай.

В дороге взор пусть будет метким,

Не тормози, не уставай.

И чтобы ни гвоздя, ни жезла.

Дорог чтоб ровных, не скалистых,

И нервов только лишь железных.

Так с праздником тебя,

С Днем автомобилиста!

***

Всех водителей охотно

Поздравляю я сегодня.

И желаю не спешить,

Тише ехать, дальше быть.

Пусть в любое время года

Будет классная дорога.

Солнце светит вам всегда,

Не ломаться никогда!

СМС поздравления:

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!



***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.



***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Ни гвоздя, ни жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Желаю всегда ездить с улыбкой и бодростью души, желаю за рулем своей машины чувствовать себя королем автострады, да и всего мира!

***

С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

И чтоб любимая машина

Меньше кушала бензина!

Поздравления в картинках: