25 октября — 298 день года. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на Фактах ICTV.

25 октября — какой сегодня праздник

В мире отмечают Европейский день юстиции, а также Международный день борьбы женщин за мир. Последний праздник призван обратить внимание на вопросы неравенства женщин и их борьбу за свои права в мире.

По православному календарю, сегодня чтят память троих мучеников — Прова, Андроника и Тараха.

Именины 25 октября

День ангела в этот день празднуют Андроник, Иван, Кузьма, Макар, Пров, Тарас, Тарах, Федот и Феодосий.

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

Приметы на 25 октября

тусклые звезды — к теплой погоде, яркие — морозы близко;

много звезд на небе — в следующем году будет хороший урожай;

ветреная погода предвещает скорый приход зимы.

Что нельзя делать 25 октября

в этот день нельзя никого обижать, сказанное и сделанное зло вернется;

не стоит сегодня стирать и убирать, так можно прогнать из дома счастье;

следует принимать всех гостей, они принесут в дом процветание и благодать.

Календарь церковных праздников на 2020 год

Во второй осенний месяц украинцев ждет еще два больших церковных праздника — Иверской иконы Божией Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.

Ноябрь и декабрь также принесут немало таких дней.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.