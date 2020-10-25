25 октября — 298 день года. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на Фактах ICTV.
25 октября — какой сегодня праздник
В мире отмечают Европейский день юстиции, а также Международный день борьбы женщин за мир. Последний праздник призван обратить внимание на вопросы неравенства женщин и их борьбу за свои права в мире.
По православному календарю, сегодня чтят память троих мучеников — Прова, Андроника и Тараха.
Именины 25 октября
День ангела в этот день празднуют Андроник, Иван, Кузьма, Макар, Пров, Тарас, Тарах, Федот и Феодосий.
Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020
Приметы на 25 октября
- тусклые звезды — к теплой погоде, яркие — морозы близко;
- много звезд на небе — в следующем году будет хороший урожай;
- ветреная погода предвещает скорый приход зимы.
Что нельзя делать 25 октября
- в этот день нельзя никого обижать, сказанное и сделанное зло вернется;
- не стоит сегодня стирать и убирать, так можно прогнать из дома счастье;
- следует принимать всех гостей, они принесут в дом процветание и благодать.
Календарь церковных праздников на 2020 год
Во второй осенний месяц украинцев ждет еще два больших церковных праздника — Иверской иконы Божией Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.
Ноябрь и декабрь также принесут немало таких дней.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.