День тещи в Украине: короткие поздравления и открытки

Международный день тещи ежегодно празднуют в четвертое воскресенье октября. В 2020 году этот день пришелся на 25 октября.

Этот праздник начали отмечать в США в 1934 году. Через несколько лет эстафету подхватили страны Латинской Америки и Европы, со временем он стал одним из самых любимых во всем мире.

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Факты ICTV подготовили короткие поздравления и открытки ко Дню тещи.

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Поздравляю с Днем тещи! Я ценю вас и люблю. Будьте всегда счастливы и здоровы, а мечты пусть сбываются!

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С Днем тещи! Здоровья вам крепкого на долгие годы. Всегда нам помогайте своими ценными советами и оставайтесь улыбающейся и счастливой!

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С Днем тещи поздравляем вас! Прежде всего хочу пожелать, чтобы вас ценили, любили и берегли. А здоровье — не подводило.

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С Днем тещи! Желаю вам семейного тепла, радости и здоровья. Пусть дети вас оберегают, любят и радуют вас своими достижениями.

Календарь праздников на ноябрь

В календаре праздников на ноябрь 2020 насчитывается 25 памятных дат. Большинство из них посвящены профессиональным праздникам.

Крупнейшие даты — День украинского языка и письменности (9 ноября), Международный день студентов (17 ноября) и День Достоинства и Свободы (12 ноября).

В ноябре украинцы будут отдыхать девять дней, а дополнительных выходных не будет.