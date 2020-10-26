День ангела Златы: значение имени, поздравления в картинках, стихах и СМС

26 октября — День ангела Златы. Это имя имеет славянские корни и означает золотая, бесценная, богатая.

Обладательницы имени очень романтичны и непредсказуемы, они любят удивлять и делать сюрпризы. Нередко девушки с таким именем имеют творческие таланты и пытаются реализоваться в искусстве.

В именины Златы 26 октября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках стихах и СМС.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Поздравления с Днем ангела Златы в стихах

***

Красотою блещет наша Злата,

Богата красотой души.

Покоряет улыбкой милой,

Будь же ты всегда счастливой!

***

Красавица Злата,

Тебе я желаю,

Жилось чтоб богато

В везенье бескрайнем!

***

Тебя сегодня я

Поздравляю, Злата,

Желаю, чтоб была

Ты на любовь богата.

Поздравления с именинными Златы в СМС

***

Будь всегда такой же милой,

Доброй, умной и богатой,

Мы тебя все поздравляем,

Дорогая наша Злата!

***

Злата, с праздником тебя,

Ты прекрасна, ты красива,

Не страшит пускай беда,

Будь успешной и любимой.

***

Злата, от души поздравляю тебя

И желаю тебе любви и позитива,

Пусть теплом окружает семья,

Ждет карьерная перспектива.

Поздравления с Днем ангела Златы в картинках

Календарь церковных праздников

В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд больших церковных праздников.

Среди них — день памяти святых Саввы, Варвары и Николая.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.