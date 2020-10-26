PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Златы: значение имени, поздравления в картинках, стихах и СМС

26 октября — День ангела Златы. Это имя имеет славянские корни и означает золотая, бесценная, богатая.

Обладательницы имени очень романтичны и непредсказуемы, они любят удивлять и делать сюрпризы. Нередко девушки с таким именем имеют творческие таланты и пытаются реализоваться в искусстве.

В именины Златы 26 октября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках стихах и СМС.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Поздравления с Днем ангела Златы в стихах

***

Красотою блещет наша Злата,
Богата красотой души.
Покоряет улыбкой милой,
Будь же ты всегда счастливой!

***

Красавица Злата,
Тебе я желаю,
Жилось чтоб богато
В везенье бескрайнем!

***

Тебя сегодня я
Поздравляю, Злата,
Желаю, чтоб была
Ты на любовь богата.

Поздравления с именинными Златы в СМС

***

Будь всегда такой же милой,
Доброй, умной и богатой,
Мы тебя все поздравляем,
Дорогая наша Злата!

***

Злата, с праздником тебя,
Ты прекрасна, ты красива,
Не страшит пускай беда,
Будь успешной и любимой.

***

Злата, от души поздравляю тебя
И желаю тебе любви и позитива,
Пусть теплом окружает семья,
Ждет карьерная перспектива.

Поздравления с Днем ангела Златы в картинках

День ангела Злати День ангела Злати День ангела Злати День ангела Злати День ангела Злати

Календарь церковных праздников

В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд больших церковных праздников.

Среди них — день памяти святых Саввы, Варвары и Николая.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх