День ангела Златы: значение имени, поздравления в картинках, стихах и СМС

26 октября — День ангела Златы. Это имя имеет славянские корни и означает золотая, бесценная, богатая.
Обладательницы имени очень романтичны и непредсказуемы, они любят удивлять и делать сюрпризы. Нередко девушки с таким именем имеют творческие таланты и пытаются реализоваться в искусстве.
В именины Златы 26 октября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках стихах и СМС.
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Поздравления с Днем ангела Златы в стихах
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Красотою блещет наша Злата,
Богата красотой души.
Покоряет улыбкой милой,
Будь же ты всегда счастливой!
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Красавица Злата,
Тебе я желаю,
Жилось чтоб богато
В везенье бескрайнем!
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Тебя сегодня я
Поздравляю, Злата,
Желаю, чтоб была
Ты на любовь богата.
Поздравления с именинными Златы в СМС
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Будь всегда такой же милой,
Доброй, умной и богатой,
Мы тебя все поздравляем,
Дорогая наша Злата!
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Злата, с праздником тебя,
Ты прекрасна, ты красива,
Не страшит пускай беда,
Будь успешной и любимой.
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Злата, от души поздравляю тебя
И желаю тебе любви и позитива,
Пусть теплом окружает семья,
Ждет карьерная перспектива.
Поздравления с Днем ангела Златы в картинках
Календарь церковных праздников
В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд больших церковных праздников.
Среди них — день памяти святых Саввы, Варвары и Николая.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.