Погода на 26 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Синоптики обещают в Украине теплую погоду, однако в большинстве областей будет облачно. Осадки предполагаются только в Одесской области.

На Западе страны температура днем составит 14-17°, ночью 8-10°.

В северных регионах также прогнозируют облачность. Воздух прогреется до 16° днем и до 7° ночи.

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В центральных областях будет облачной с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут 15-18° днем и 7-10° ночью.

На Востоке также будет достаточно ясно и сухо. Температура 13-16°, ночью 3-8°.

Жителям южных регионов нужно приготовиться к теплой и сухой погоды. Воздух днем прогреется до 23°, ночью до 9°.

Погода в ноябре

Средняя месячная температура в ноябре 2020 года в Украине ожидается в диапазоне +1 +8, а в Карпатах — от 0 до +3.

По данным Укргидрометцентра, такие температурные показатели близки к средним многолетним значениям в западных областях, а для других регионов страны — на 1-1,5 градуса выше средних.

Подробно о том, какой будет погода в Украине в ноябре — читайте на Фактах ICTV.