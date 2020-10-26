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Факты / Lifestyle

Международный день библиотек: какой праздник 26 октября

26 октября во мире отмечают Международный день школьных библиотек. В православной церкви в этот день особенно почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы или Привратница. Считалось, что сегодня обязательно нужно было париться в бане.

26 октября День ангела отмечают: Вениамин, Иннокентий, Карпа, Никита, Трофим.

Народные приметы на 26 октября:

  • Петух вечером закукарекал — к перемене погоды.
  • Петухи рано утром спели — к потеплению.
  • Облака быстро по небу бегут с юга — к ненастью.
  • Солнце всходит из-за туч — к перемене погоды.
  • Облака красного цвета — к дождю.
  • Облака с юга идут — до порывистого ветра.

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

Что нельзя делать 26 октября:

  • В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословить.
  • Также нельзя заниматься рукоделием и работать по дому.

Календарь церковных праздников на 2020 год

Во второй осенний месяц украинцев ждет еще два больших церковных праздника — Иверской иконы Божией Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.

Ноябрь и декабрь также принесут немало таких дней.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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