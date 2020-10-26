Исследователи NASA нашли воду на освещенной солнцем поверхности Луны.

Молекулы H2O были обнаружены в кратере Клавиус — одном из крупнейших кратеров спутника.

— Это открытие меняет наше понимание лунной поверхности и нарушает интригующие вопросы о ресурсах, имеющих значение для исследования глубокого космоса, — рассказал директор Отдела астрофизики в Управлении научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Количество обнаруженной воды на Луне относительно невелика — это примерно 0,3 л бутылка воды.

Для сравнения, крупнейшая пустыня мира Сахара имеет в 100 раз большее количество воды.

Интересно, что без плотной атмосферы на Луне вода должна испаряться в космосе: пока исследователям предстоит выяснить, почему этого не происходит.

— Что-то генерирует воду, и что-то, видимо, ее задерживает, — отмечают ученые.

Таким образом, NASA доказывает, что вода может распределяться по всей поверхности Луны, не ограничиваясь холодными, затененными местами.

Гипотеза о том, что вода на Луне может сохраняться только в тех кратерах, куда не проникает солнечный свет, существовала с 1960-х годов.

Теоретически месячные запасы могут обеспечить водой первых колонистов, а в будущем — зарождение растительности на Луне.