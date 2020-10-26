Во вторник, 27 октября, синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.

Температура воздуха почти во всех регионах – от +12 до +15.

Только на юге теплее – в диапазоне +16 +18.

В Киеве без осадков, ночью 6-8, а днем 13-15 выше нуля.

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В среду, 28 октября, погода не изменится – переменная облачность, без осадков.

В южных областях +18, в центре +16, в восточных областях – до +14, на севере +15, на западе страны – от +13 до +16.

В столице сухо, ночью 6-8 градусов тепла, днем до +15.

В четверг, 29 октября, ожидается солнечная погода, похолодает на несколько градусов.

В северных областях местами +10 +12, в южных – от +14 до +17, в центре, на востоке и западе +11 +14.

В Киеве солнце, ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

В пятницу, 30 октября, небольшие дожди возможны на западе и востоке страны, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Температура в южных областях – в пределах +15 +17, на севере +10 +14.

На востоке +11 +16, в западных областях +10 +14 и в центре +11 +15.

В столице без осадков, ночью 6-8, днем до 14 градусов тепла.

Погода в ноябре 2020

По прогнозам синоптиков, в ноябре 2020 средняя месячная температура ожидается в диапазоне +1 +8, что на 1-1,5 градуса выше средних значений.

При этом на востоке, а также в Сумской области месячное количество осадков прогнозируют на уровне 28-32 мм, что немного ниже нормы.

А на остальной территории — в пределах многолетних значений (37-65 мм), в горах — до 110 мм.