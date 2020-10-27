День ангела Назара празднуют 27 октября. В этот день чтят память святого мученика Назария, который был свидетелем веры Христовой и исцелял больных, восставал против идолопоклонства.

С древнееврейского это имя означает посвященный Богу.

Владельцы имени Назарий спокойные и ответственные. Они хорошо учатся в школе, много читают, имеют много друзей.

Обладатели имени, которые родились осенью, хорошие мастера, а дела делают только после того, как обдумают все.

Чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с днем ​​ангела, мы собрали для вас лучшие стихи, СМС и открытки.

Поздравления в стихах

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Назар, все поздравления мои

В день ангела тебе я отправляю.

Желаю тебе дружбы и любви,

И счастья бесконечного желаю.

Желаю восхитительных чудес,

Пускай тебя успехи окрыляют.

Созвездия удач срывай с небес,

Глаза пускай от счастья засияют!

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Принимай, Назар, сегодня

Поздравления мои,

Пусть удачей и успехом

Дни наполнятся твои.

Я тебе желаю в жизни

Ровных и прямых дорог,

Чтоб по ним, шагая смело,

Ты достичь вершины смог.

Будет все тебе под силу,

Сил, упорства не занять,

А еще любви красивой

Мне б хотелось пожелать.

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Поздравления в прозе

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Поздравляем тебя, Назарий, с Днем ангела! Желаем, чтобы твой ангел тебя всегда оберегал. Счастья, успехов и больших достижений!

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Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой охранник будет всегда рядом в минуты радости, грусти, любви и разочарований. Желаю, чтобы он тебя всегда поднимал, когда ты упадешь, утешал, когда плакать, радовался вместе с тобой.

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Поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем, чтобы твоему ангелу-хранителю никогда не нужно было тебя оберегать от несчастья и неудач!

Поздравления в СМС

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Охраняет его Бог,

Зло не пустит на порог,

Мы Назару все желаем

Счастья и земного рая.

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Поздравления мои

Сегодня для Назара,

Я желаю, чтоб удача

Стала твоей парой.

Чтоб, как верная подруга,

За тобою следом шла,

У тебя, чтоб вместе с нею

Всегда спорились дела.

Поздравления в открытках

Календарь церковных праздников

В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд больших церковных праздников.

Среди них — день памяти святых Саввы, Варвары и Николая.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.