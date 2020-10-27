День ангела Назара празднуют 27 октября. В этот день чтят память святого мученика Назария, который был свидетелем веры Христовой и исцелял больных, восставал против идолопоклонства.
С древнееврейского это имя означает посвященный Богу.
Владельцы имени Назарий спокойные и ответственные. Они хорошо учатся в школе, много читают, имеют много друзей.
Обладатели имени, которые родились осенью, хорошие мастера, а дела делают только после того, как обдумают все.
Чтобы вы могли поздравить своих родных и близких с днем ангела, мы собрали для вас лучшие стихи, СМС и открытки.
Поздравления в стихах
*****
Назар, все поздравления мои
В день ангела тебе я отправляю.
Желаю тебе дружбы и любви,
И счастья бесконечного желаю.
Желаю восхитительных чудес,
Пускай тебя успехи окрыляют.
Созвездия удач срывай с небес,
Глаза пускай от счастья засияют!
*****
Принимай, Назар, сегодня
Поздравления мои,
Пусть удачей и успехом
Дни наполнятся твои.
Я тебе желаю в жизни
Ровных и прямых дорог,
Чтоб по ним, шагая смело,
Ты достичь вершины смог.
Будет все тебе под силу,
Сил, упорства не занять,
А еще любви красивой
Мне б хотелось пожелать.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Поздравления в прозе
*****
Поздравляем тебя, Назарий, с Днем ангела! Желаем, чтобы твой ангел тебя всегда оберегал. Счастья, успехов и больших достижений!
*****
Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой охранник будет всегда рядом в минуты радости, грусти, любви и разочарований. Желаю, чтобы он тебя всегда поднимал, когда ты упадешь, утешал, когда плакать, радовался вместе с тобой.
*****
Поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем, чтобы твоему ангелу-хранителю никогда не нужно было тебя оберегать от несчастья и неудач!
Поздравления в СМС
*****
Охраняет его Бог,
Зло не пустит на порог,
Мы Назару все желаем
Счастья и земного рая.
*****
Поздравления мои
Сегодня для Назара,
Я желаю, чтоб удача
Стала твоей парой.
Чтоб, как верная подруга,
За тобою следом шла,
У тебя, чтоб вместе с нею
Всегда спорились дела.
Поздравления в открытках
Календарь церковных праздников
В ноябре и декабре украинцам осталось отметить ряд больших церковных праздников.
Среди них — день памяти святых Саввы, Варвары и Николая.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.