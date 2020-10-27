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Факты / Lifestyle

День свекрови: праздник 27 октября

27 октября в мире отмечают День свекрови, а верующие чтят память Параскевы Сербской.

27 октября День ангела отмечают: Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.

Народные приметы на 27 октября:

  • Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
  • Яркое звездное небо — к богатому урожаю.
  • Вороны раскричались — к оттепели.
  • Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы следующего года.
  • Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.
  • Мрачная и снежная погода предвещает непогоды в конце мая.
  • Лес инеем покрылся — в следующем году овес родит.
  • Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
  • Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине — морозная.

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

Что нельзя делать 27 октября:

  • В этот день важно следовать традициям — на Прасковью из пшеницы нового урожая варили кашу и заправляли ее свежей льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Бога за свежее льняное масло и новое пшено.
  • Одна из традиций сегодня — хвастаться своим рукоделием. Из молодых этого не сделает, еще год в девках сидеть.

Календарь церковных праздников на 2020 год

Во второй осенний месяц украинцев ждет еще два больших церковных праздника — Иверской иконы Божией Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.

Ноябрь и декабрь также принесут немало таких дней.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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