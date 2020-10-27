27 октября в мире отмечают День свекрови, а верующие чтят память Параскевы Сербской.
27 октября День ангела отмечают: Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.
Народные приметы на 27 октября:
- Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
- Яркое звездное небо — к богатому урожаю.
- Вороны раскричались — к оттепели.
- Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы следующего года.
- Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.
- Мрачная и снежная погода предвещает непогоды в конце мая.
- Лес инеем покрылся — в следующем году овес родит.
- Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
- Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине — морозная.
Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020
Что нельзя делать 27 октября:
- В этот день важно следовать традициям — на Прасковью из пшеницы нового урожая варили кашу и заправляли ее свежей льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Бога за свежее льняное масло и новое пшено.
- Одна из традиций сегодня — хвастаться своим рукоделием. Из молодых этого не сделает, еще год в девках сидеть.
Календарь церковных праздников на 2020 год
Во второй осенний месяц украинцев ждет еще два больших церковных праздника — Иверской иконы Божией Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.
Ноябрь и декабрь также принесут немало таких дней.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.