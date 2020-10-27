Стамен Григоров — Гугл создал новый дудл

Google 27 октября посвятил дудл Станему Григорову — болгарском врачу и микробиологу. Он родился в этот день 142 года назад.

Больше всего ученый запомнился двумя открытиями — бактерия для ферментации йогурта и разработка вакцины против туберкулеза.

В дудле от Google представлена ​​иллюстрация Григорова среди множества видов йогурта.

Станем Григоров учился во Франции на факультете естественных наук и в Швейцарии на медицинском факультете.

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Однажды ученый заинтересовался рецептом традиционного болгарского йогурта и решил изучить продукт под микроскопом. В итоге он обнаружил микроорганизм, который отвечает за ферментацию йогурта — Lactobacillus bulgaricus.

Григоров также внес существенный вклад в разработку первой вакцины против туберкулеза и разработал лучший на то время метод лечения.

Дудл с Джанни Родари

Google 23 октября посвятил дудл Джанни Родари — выдающемуся итальянскому писателю. В Украине он стал известен как автор персонажей Чипполино и Джельсомино.

В мире писатель и журналист Джанни Родари известен как один из самых влиятельных детских авторов ХХ века. Его истории перевели на более 20 языков.