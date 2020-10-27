В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.
Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.
Январь:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 22 января — День Соборности Украины;
- 24 января — День внешней разведки Украины;
- 29 января — День памяти Героев Крут.
Февраль:
- 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств;
- 20 февраля — День социальной справедливости;
- 20 февраля — День Героев Небесной Сотни;
- 21 февраля — Международный день родного языка.
Март:
- 8 марта — Международный женский день;
- 14 марта — День украинского добровольца;
- 14 марта — День землеустроителя;
- 15 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;
- 18 марта — День работника налогового и таможенного дела Украины;
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с туберкулезом;
- 25 марта — День Службы безопасности Украины;
- 26 марта — День Национальной гвардии Украины.
Апрель:
- 5 апреля — День геолога;
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины;
- 17 апреля — День пожарной охраны;
- 18 апреля — День памятников истории и культуры;
- 18 апреля — День окружающей среды;
- 19 апреля — Пасха;
- 28 апреля — День охраны труда;
- 30 апреля — День пограничника Украины.
Май:
- 1 мая — День труда;
- 6 мая — День пехоты;
- 8 мая — День памяти и примирения;
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
- 10 мая — День матери;
- 15 мая — Международный день семьи;
- 16 мая — День Европы;
- 16 мая — День науки;
- 17 мая — День памяти жертв политических репрессий;
- 18 мая — День резервиста Украины;
- 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа;
- 20 мая — День банковских работников;
- 23 мая — День морской пехоты Украины;
- 24 мая — День славянской письменности и культуры;
- 29 мая — Международный день миротворцев;
- 30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 31 мая — День химика.
Июнь:
- 1 июня — День защиты детей;
- 6 июня — День журналиста;
- 7 июня — Троица;
- 7 июня — День работников водного хозяйства;
- 7 июня — День работников местной промышленности;
- 12 июня — День работника фондового рынка;
- 14 июня — День работников легкой промышленности;
- 21 июня — День отца;
- 21 июня — День медицинского работника;
- 22 июня — День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня — государственной службы;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 28 июня — День молодежных и детских общественных организаций;
- 28 июня — День молодежи.
Июль:
- 1 июля — День архитектуры Украины;
- 4 июля — День Национальной полиции Украины;
- 4 июля — День судебного эксперта;
- 5 июля — в День Военно-Морских Сил ВСУ;
- 5 июля — в День работников морского и речного флота;
- 7 июля — День работника природно-заповедного дела;
- 8 июля — День семьи;
- 12 июля — День рыбака;
- 15 июля — День украинских миротворцев;
- 16 июля — День бухгалтера и аудитора;
- 19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 20 июля — День шахмат в Украине;
- 26 июля — День работников торговли;
- 28 июля — День крещения Киевской Руси;
- 29 июля — День Сил специальных операций ВСУ.
Август:
- 2 августа — День Воздушных Сил ВСУ;
- 8 августа — День войск связи;
- 9 августа — День работников ветеринарной медицины;
- 9 августа — День строителя;
- 15 августа — День археолога;
- 19 августа — День пасечника;
- 23 августа — День шахтера;
- 24 августа — День независимости Украины.
Сентябрь:
- 2 сентября — День нотариата;
- 6 сентября — День предпринимателя;
- 12 сентября — День физкультуры и спорта;
- 12 сентября — День украинского кино;
- 13 сентября — День танкистов;
- 13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
- 17 сентября — День спасателя;
- 19 сентября — День изобретателя и рационализатора;
- 19 сентября — День фармацевтического работника;
- 20 сентября — День работника леса;
- 21 сентября — День мира;
- 22 сентября — День партизанской славы;
- 27 сентября — День туризма;
- 27 сентября — День машиностроителя;
- 30 сентября — День усыновления;
- 30 сентября — Всеукраинский день библиотек.
Октябрь:
- 1 октября — День ветерана;
- 1 октября — Международный день пожилых людей;
- 4 октября — День работников образования;
- 8 октября — День юриста;
- 10 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
- 10 октября — День работников стандартизации и метрологии;
- 11 октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- 11 октября — День художника;
- 14 октября — День защитника Украины;
- 14 октября — День Украинского казачества;
- 18 октября — День работников пищевой промышленности;
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
- 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Ноябрь:
- 1 ноября — День работника социальной сферы;
- 3 ноября — День инженерных войск;
- 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября — День железнодорожника;
- 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 9 ноября — День украинской письменности и языка;
- 15 ноября — День работников сельского хозяйства;
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября — День студента;
- 18 ноября — День сержанта ВСУ;
- 19 ноября — День стеклопроизводителя;
- 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы;
- 21 ноября — День десантно-штурмовой войск ВСУ;
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы.
Декабрь:
- 1 декабря — День работников прокуратуры;
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
- 5 декабря — День работников статистики;
- 6 декабря — День Вооруженных сил Украины;
- 7 декабря — День местного самоуправления;
- 12 декабря — День Сухопутных войск Украины;
- 13 декабря — День благотворительности;
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- 15 декабря — День работников суда;
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
- 19 декабря — День адвокатуры;
- 22 декабря — День энергетика;
- 22 декабря — День работников дипломатической службы;
- 24 декабря — День работников архивных учреждений;
- 25 декабря — Рождество Христово.
К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.