Образы на Хэллоуин 2020 для девушек

31 октября наступит один из самых популярных и любимых праздников во всем мире – Хеллоуин. Самая страшная ночь года, как еще его называют, – это отличный повод нарядиться в интересный костюм. Он непременно доложен быть устрашающим. Считается, что на Хеллоуин вся нечисть разгуливает на воле, и только веселье и яркие пугающие костюмы способны защитить от темных сил.

Яркие, оригинальные и зловещие образы на Хеллоуин 2020 для девушек – смотрите в материале Фактов ICTV.

Ведьма, колдунья, злая мачеха

Самый популярный образ на Хеллоуин – это ведьма, колдунья, злодейка. Вариантов сотни: Малефисента, Мачеха Белоснежки или Стервелла Де Виль из 101 далматинца. Просто выберите любимую злодейку из детской сказки.

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Мелисандра (Красная жрица)

Культовый сериал Игра престолов уже завершился, а фанатские споры и дискуссии до сих пор не утихают. Почему бы в самую страшную ночь года не нарядиться соблазнительной Красной жрицей, которая верит в огненного бога и умеет возвращать к жизни мертвых.

Кошка, пантера, тигрица

Одновременно пугающий, обольстительный и экстравагантный образ, который пользуется успехом у противоположного пола. Наденьте черный комбинезон, дополните образ милыми кошачьими ушками и хвостом, сделайте остроконечный маникюр – и можно встречать Хеллоуин.

Харли Квин, Женщина-кошка

Харли Квин, Женщина-кошка и другие антигероини на Хеллоуин 2020 будут в тренде. Это прекрасная возможность для скромных и добрых девушек на одну ночь перевоплотиться и почувствовать себя в роли суперзлодейки.

Вампир

Тематика вампиров, которая стала популярной в 2000-х благодаря фильмам и сериалам, по-прежнему актуальна. Создайте стильный образ девушки-вампира. Для максимальной реалистичности продумайте мейкап и купите клыки, которые есть во многих сувенирных магазинах.

Девушка-мертвец

Ни один Хеллоуин не обходится без мертвецов. Это огромное поле для фантазии. Нарядитесь утопленницей, мавкой, Эмили из мультфильма Труп невесты. Такие образы для девушек на Хеллоуин непременно получатся красивым и пугающими – то, что нужно для самой страшной ночи года!

Стильная красотка

Не обязательно в ночь Хеллоуина создавать зловещий образ с кровью, скелетами и клыками вампиров. Можно нарядиться стильной красоткой, например, героиней Джулии Робертс из одноименного фильма. Другие популярные варианты – Джеки Кеннеди, Дэйзи Бьюкенен из Великого Гэтсби, Мерлин Монро, Холли Голайтли из Завтрака у Тиффани.

Такой образ подчеркнет вашу женственность и красоту. Но помните, что это Хеллоуин, поэтому все же добавьте к аутфиту что-то зловещее или странное, например, брошь-паук или шляпку, украшенную летучей мышью.

Почеркнуть вашу оригинальность и дополнить любой, даже самый яркий, образ поможет маникюр. Необычные идеи нейл-арта на Хеллоуин 2020 – смотрите в материале Фактов ICTV.