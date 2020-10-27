PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Релиз Cyberpunk 2077 снова перенесли — дата выхода видеоигры

Выпуск видеоигры Cyberpunk 2077 перенесли на 10 декабря.

По информации разработчиков проекта, им нужно больше времени для того, чтобы протестировать продукт на разных платформах.

С начала года релиз игры перенесли уже в третий раз.

Читайте: Маски Cyberpunk 2077 появились в Instagram — как установить

Cyberpunk 2077 должна была выйти в апреле, однако ее выход перенесли сначала на 17 сентября, затем — на 19 ноября.

Источник: IGN

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка