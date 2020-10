Выпуск видеоигры Cyberpunk 2077 перенесли на 10 декабря.

По информации разработчиков проекта, им нужно больше времени для того, чтобы протестировать продукт на разных платформах.

С начала года релиз игры перенесли уже в третий раз.

Читайте: Маски Cyberpunk 2077 появились в Instagram — как установить

Cyberpunk 2077 должна была выйти в апреле, однако ее выход перенесли сначала на 17 сентября, затем — на 19 ноября.

BREAKING: Cyberpunk 2077 has been delayed once again, this time to December 10, 2020. https://t.co/T93gYiYefe pic.twitter.com/1RwsXArxXs

— IGN (@IGN) October 27, 2020