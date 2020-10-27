Киевляне четыре дня подряд наслаждались осенним теплом — с 22 по 25 октября.

Бабье лето в столице закончилось в день местных выборов, констатируют климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По их данным, в эти дни среднесуточная температура в столице не опускалась ниже 11,5 градусов тепла.

— В этом году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло бабье лето, начавшись в прошлый четверг, 22 октября, и продолжалось до 25 октября, — говорится в сообщении.

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Погода в ноябре 2020

В ноябре 2020 средняя месячная температура ожидается в диапазоне +1 +8, что на 1-1,5 градуса выше средних значений.

На востоке, а также в Сумской области месячное количество осадков прогнозируют на уровне 28-32 мм, что немного ниже нормы.

А на остальной территории — в пределах многолетних значений (37-65 мм).

Источник: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського