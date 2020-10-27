В США ученые уничтожили первое гнездо “шершней-убийц”

В США ученые нашли и уничтожили первое гнездо ядовитых азиатских гигантских шершней.

Гнездо было найдено в частной собственности в городе Блейн, штат Вашингтон, в пятницу.

В субботу экипажи Государственного департамента сельского хозяйства в защитных костюмах пылесосом изъяли 98 насекомых из улья. Далее дерево, где было найдено улей, срубили.

Азиатских гигантских шершней прозвали “шершнями-убийцами” из-за их неприятного жала, которое чувствуется, что раскаленный гвоздь, забитый в плоть.

Шершни также могут распылять яд из своих жала, что может привести к серьезным травмам глаз.

Кроме того, шершни питаются медоносными пчелами, уменьшая их численность.

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10-сантиметровый шершень в Китае

В марте прошлого года в китайском городе Пуэр обнаружили гигантских размеров шершня.

Длина его тела составляла более 6 см, а размах крыльев 9,35 см.

Шершень, которого нашли в Китае, является крупнейшей особью этого вида, о которой известно людям.

Фото: Синьхуа