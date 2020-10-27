Хлеб — всему голова. В этом году украинцев пугают его резким подорожанием на 15, 30 и даже 40%. Аграрии не исключают даже дефицита зерна.

В ассоциации пекарей успокаивают: для удовлетворения собственных потребностей Украине нужно 6 млн тонн пшеницы. А учитывая урожай, зерна должно хватить с головой.

Наши пекари уже давно жалуются на отечественную муку, потому что далеко не все продают надлежащего качества. А какая пшеница, говорят, такой и каравай.

Однако большинство украинцев не смотрят на сорта. А выбирают хлеб, который подешевле. И часто даже понятия не имеют чем его пичкают.

То, что хлеб мягкий, еще ничего не значит. Сейчас используются в производстве разрыхлители, модифицированный крахмал, которые предотвращают черствение.

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Наш эксперт только визуально нашел с десяток хитроумных приемов, к которым прибегают недобросовестные производители.

Консерванты, антиоксиданты, даже красители. В хлебе высокого качества этого вообще всего не должно быть. Эти добавки используются для низкокачественной муки и для того, чтобы такой хлеб низкого качества долго сохранялся.

Часто хлеб, который не продался, режут, размачивают в воде и добавляют в следующий хлеб. И хлеб, который они размачивают и добавляют, он уже постоял на витрине в пленке, у него уже появились споры плесени, и он это все передал в следующий хлеб.

Специалисты советуют внимательно читать информацию на упаковке. Прежде всего, присутствуют ли там улучшители хлеба. И обязательно обращать внимание на срок годности. Желательно чтобы не более 3 дней, потому что после этого даже добавки используются в качестве потенциальных токсикантов.

Повышение цен на продукты

В марте за две недели цены на продукты поползли вверх. Как пояснили представители торговых сетей, повышение продиктовано, прежде всего, значительным ростом закупочных цен. Это значит, что производители и поставщики продуктов за последние недели заметно повысили стоимость своей продукции.

Однако пока покупатели значительные изменения в магазинах не почувствовали. Разве что цена гречки выросла почти вдвое. Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%.