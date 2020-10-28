28 октября — 301 день года. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и запреты, читайте на Фактах ICTV.

28 октября — какой сегодня праздник

В мире празднуют Международный день анимации, которую в 1892 году изобрел француз Эмиль Рено. Также в эту дату отмечают День домашнего печенья — любимой сладости, которая отлично скрашивает холодные осенние дни.

28 октября в Украине — День освобождения от фашистских захватчиков. Именно в этот день 1944 года из территории Украины изгнали последних гитлеровцев.

По церковному календарю, сегодня чтят память святого Ефимия.

Именины 28 октября

День ангела в этот день празднуют Денис, Ефим, Иван, Лукьян.

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Приметы на 28 октября

В народе 28 октября называли днем Ефимия Осеннего. До зимы оставался один месяц, и предки верили, что с этой даты нечистая сила начинает быть более активной и мешать людям.

В этот день существовал ряд примет:

круги на луне — первые заморозки совсем скоро;

красный рассвет — ждать ненастья;

появление комаров — к теплой зиме.

Что нельзя делать 28 октября

нельзя ругаться и плохо говорить о ком-либо, можно накликать беду;

не рекомендуют смотреть в небо ночью, увидеть падающую звезду сегодня — к горю.

Календарь церковных праздников

В октябре украинцам осталось отметить еще один церковный праздник — день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.

В последние два месяца года также будет немало таких дней.

Календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.