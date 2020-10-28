День бабушек и дедушек не имеет точной даты, поэтому в разных странах праздник выпадает на разные дни. В Украине его отмечают 28 октября.

История праздника

День бабушек и дедушек появился относительно недавно — в 2009 году. А праздновать его предложило голландское Цветочное бюро. Идея заключалась в том, чтобы в этот день внуки дарили своим бабушкам и дедушкам горшки с живыми цветами.

Это символизировало крепкую связь между поколениями — между корнями (бабушками и дедушками) и молодыми ростками (внуками и правнуками).

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Как празднуют и интересные факты

В день бабушек и дедушек нужно дарить своим родным комнатные цветы в горшках. Все чаще их стараются выбирать не случайно, а учитывать то, что символизирует растение. Например, гибискус покупают, когда хотят пожелать долголетия, а вот герань является символом финансового благополучия и стабильности.

Также в праздничный день принято собираться всей семьей, просматривать вместе с бабушками и дедушками старые альбомы и вспоминать прошлое. Таким образом вы сделаете своих родных немножко счастливее.

Кстати, согласно информации ООН, лучше всего встречают старость пенсионеры Панамы. Ведь в этой стране пожилые люди имеют доступное жилье, низкие налоги, скидку в 25% на авиабилеты и счета. После нее идут такие страны, как Коста-Рика, Мексика, Эквадор и Малайзия.

Поздравления с праздником

Если в этот день вы не можете сказать несколько слов лично своим родным, то Факты ICTV подготовили поздравления с Днем бабушек и дедушек в картинках.

Поскольку праздничные дни в октябре уже подходят к концу, Факты ICTV подготовили для вас календарь праздников на ноябрь 2020. Ведь многие из них будут посвящены представителям разных профессий, с которыми стоит поздравить своих знакомых.