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Факты / Lifestyle

День бабушек и дедушек — Google создал праздничный дудл

День бабушек и дедушек отмечают 28 октября. По этому случаю Google создал дудл.

На стилизованном логотипе изображены поющие птицы, а на скворечнике виднеется надпись Google.

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Однако дудл ко Дню бабушек и дедушек можно увидеть исключительно в Украине и России.

День бабушек и дедушек - Google

День бабушек и дедушек

Праздник учрежден в 2009 году Цветочным бюро Голландии, которое планировало, что внуки будут приветствовать родных и дарить им цветы. Однако семейный праздник быстро пришелся по душе жителям разных стран и стал популярным в мире.

Факты ICTV предлагают всем, у кого есть бабушки и дедушки, отправить им СМС или открытку с Днем бабушек и дедушек.

Фото: Dreamstime

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