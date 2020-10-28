Гороскоп 2020 на ноябрь — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на ноябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Последний месяц осени нас порадует завершением тяжелых транзитов, знаменует начало позитивных перемен. Заканчивается ретро движение Меркурия и Марса, что обязательно будет способствовать ускорению процессов по всем сферам жизни.

Во второй половине месяца, многие почувствуют прилив сил и энергии, появится возможность воплотить свои замыслы в реальность.

Гендерные планеты — Венера и Марс, находятся в оппозиционных знаках, обе планеты в сильных статусах – в управлении, поэтому ноябрь может стать временем кардинальных перемен в личной жизни.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Гороскоп для Овнов

Ваш управитель Марс замедляет скорость и после ретроградной фазы, с 15 ноября перейдет в прямолинейное движение. В течение месяца в личных взаимоотношениях, происходит много событий. Страсти выплывают на поверхность – до 15 ноября особенно напряженный период.

Беспокойная и агрессивная энергия, сопутствующая этому периоду, осложняет личные и деловые взаимоотношения с представителями противоположного пола. Возможна угроза разлада или разрыв с партнером. Перегруз при попытках улучшить физическую форму, может иметь серьезные последствия.

Гороскоп для Тельцов

Работой и другими физическими действиями, лучше всего заниматься в одиночку — в деловой сфере все движутся в противоположных направлениях. В первой половине месяца сложно достичь компромисса и эффективного сотрудничества.

После 14 ноября ситуация улучшается, возрастает желание испытать удовольствия возрастает, но значительно ослабляется самоконтроль. Появляется склонность переоценивать свои чувства.

Стремление к роскошной жизни может привести к покупке вещей, которые вам не нужны, произвести впечатление на знакомых, потратив на это большую сумму денег.

Гороскоп для Близнецов

3 ноября заканчивается период ретроградного Меркурия – вашего управителя, что немного улучшает ситуацию. Однако, в течение месяца, постепенно нарастает напряжение, возникают препятствия, а кульминацией станет Лунное затмение в Близнецах 30 ноября.

То, что будет сказано или сделано в ваш адрес в совершенно безобидном контексте, может всколыхнуть давние воспоминания, глубокие страсти, страхи. Не стоит умышленно противоречить людям, поскольку это обязательно послужит сигналом к ответному удару.

Отсрочки, запреты, отказы и другие неприятности, могут заставить вас поменять планы.

Гороскоп для Раков

Обычный ритм вашей жизни могут замедлить недоразумения и конфликтные ситуации с конкурентами и соперниками. Письма не приходят вовремя или же содержат только плохие или неутешительные известия.

Документы руководство не подписывает, полученные вами задания могут оказаться особенно трудными, а сроки выполнения – очень сжатыми. С братьями, сестрами и соседями возникают недоразумения, сложно найти общий язык с коллегами и ближним окружением.

Для преодоления трудностей вам потребуется терпение и решимость, в этом случае, вы сможете осуществить задуманное уже в скором времени.

Гороскоп для Львов

Большое значение приобретают ваши принципы, приоритеты и ценности, а также потенциальные препятствия. Нынешний период может привести к успеху, но потребуются огромные затраты материальных и физических ресурсов.

Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворённость отношениями. С 21 ноября общая ситуация улучшится, в вашу жизнь придет праздник и удовлетворение, а взаимоотношения приобретут хорошие перспективы.

Гороскоп для Дев

С 4 ноября Меркурий – ваш управитель, переходит в прямолинейное движение. При этом, в первую неделю держится напряженный аспект Меркурия с Сатурном, поэтому, начало месяца принесет много препятствий.

Напоминают о себе события второй половины сентября. Поездки приходится откладывать, неожиданные препятствия нарушают ваши планы. Усиливаются крайности проявлений претензий и недовольства по отношению к партнерам, особенно в финансовых вопросах.

Постарайтесь меньше нервничать — это поможет вам приспособить свой режим к возникшим изменениям или неудобствам.

Гороскоп для Весов

До 21 ноября, относительно благополучный период, появляется удобная возможность, необходимый вам шанс, чтобы решить важные для вас вопросы. Без колебаний устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы. С 21 ноября Венера – ваш управитель, переходит в знак Скорпиона, в статус своего изгнания.

Брак, деловое партнерство, совместные проекты и взаимоотношения, становятся напряженными. Вы становитесь более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому наблюдаются крайности в проявлениях чувств.

Гороскоп для Скорпионов

Активизируются недоброжелатели, конфликты возникают из-за денежных разногласий, особенно, с представителями младшего и старшего поколения.

Но если вы проявите стремление к сотрудничеству и сами сделаете первый шаг к примирению, достичь удастся многого: взаимные обязательства укрепятся, общие цели прояснятся, недовольство исчезнет.

В течение месяца вы можете соприкоснуться с необычными явлениями, а также людьми, замешанными в преступлениях. Не стоит в этот период брать кредиты, т.к. велика вероятность неверных вложений ресурсов и ненужных денежных затрат.

Гороскоп для Стрельцов

Отношения могут проходить испытания на прочность, так как усиливается ваша критичность, несдержанными на слова, вы склонны говорить о том, о чем следовало бы молчать.

Вам свойственны крайности в решениях и поступках, вы подсознательно ищите факты, которые могут взбудоражить вас. В третьей декаде ноября наступает благоприятный период для вас, сглаживается напряженный фон в сфере личных и деловых взаимоотношений.

В бизнесе или профессиональной деятельности, зрелость и опыт партнеров и коллег, помогут вам обрести новые возможности и хорошие перспективы.

Гороскоп для Козерогов

Самоорганизация, упорная и планомерная работа принесет вам успешные перспективы. Обстоятельства предоставят вам шанс приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности труда и успеху.

Начальство, представители власти, правительственных или иных учреждений, а также люди старшего возраста, обладающие зрелостью суждений и опытом, дадут вам совет или окажут помощь, обеспечив шанс продвинуться вперед.

В личных взаимоотношениях не все так хорошо, как в деловой сфере, романтические увлечения создают сложности.

Гороскоп для Водолеев

Есть вероятность попасть в досадные ситуации, в которых вы получите отказ. Но именно это может подтолкнуть вас к упорному стремлению сделать что-то важное и значимое для многих людей.

В этом случае ваши усилия не останутся незамеченными, поскольку, чем больше решимость, тем вероятнее успех. Напоминают о себе события начала октября, из-за чего возникают серьезные разногласия, конфликты и неразбериха.

Изложение своих взглядов окружающим может существенно осложниться. Большое влияние оказывает на вас коллективное мнение, групповая работа, сотрудничество и равенство.

Гороскоп для Рыб

Возможен конфликт из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших в результате ошибочной системы ценностей, особенно в сферах, связанных с партнерством и другими союзами, романтическими увлечениями, юридическими вопросами и вашей способностью эффективно взаимодействовать с окружающими.

Если жесты со стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего протеста, вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей с использованием новых методов и технологий.

Ранее Факты ICTV публиковали восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.