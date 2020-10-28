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Факты / Lifestyle

Лучшие СМС-поздравления и открытки ко Дню бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября примерно в 30 странах мира. В Украине его начали активно праздновать только с 2018-го.

Идея праздника возникла в 2009-м в Голландии. Местное цветочное бюро предложило выделить хотя бы один день в году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями.

Кстати, у древних славян был похожий праздник – Осенние Деды, и отмечался он тоже в конце октября.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV предлагают всем, у кого есть бабушки и дедушки, отправить им СМС или открытку, если нет возможности поздравить лично.

СМС с Днем бабушек и дедушек

***

Без бабушек и дедушек
Жилось бы скучно нам.
Они всегда приветливы,
Нежны предельно к нам.

Сердца пусть их веками
Стучат, стучат, стучат!
Чтоб радовали сами
Детей и правнучат!

***

Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состариться,
Пусть будет молода!

***

Нет добрее людей на планете!
Угощения их слаще всего!
Щедрость этих людей ценят дети!
Ведь не жаль для внучка ничего!

Очень редко они нас ругают!
И жалеют за каждый пустяк!
Каждый с детства их обожает
За их ласку и просто за так!

***

Осенний день, согретый теплотой,
Ведь бабушка и дедушка со мной.
Держите, дорогие, поздравление:
Слова любви, добра и уважения.

Вы ангелы для внуков и поддержка,
Детей своих опора и надежда.
Живите же, родные, до ста лет,
Без горестей, печали и без бед!

***

В день бабушек и дедушек любимых
Подарим им тепло любви и доброты.
Без ваших щедрых рук, забот неутомимых,
Мы воплотить бы не смогли свои мечты.

Желаем поутру вам солнцу улыбаться,
И чувствовать себя немножечко бодрей.
Желаем в молодость почаще возвращаться
Петь песни юности, встречать друзей!

День бабушек и дедушек – поздравления в открытках

 День бабусь і дідусів - привітання в картинках

День бабусь і дідусів - привітання в картинках

День бабусь і дідусів - привітання в картинках

День бабусь і дідусів - привітання в картинках

День бабусь і дідусів - привітання в картинках

День бабусь і дідусів - привітання в картинках

Праздники в ноябре 2020

Октябрь почти завершился, а в ноябре 2020 также будет много праздников и важных дат.

В частности, 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.

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