День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября примерно в 30 странах мира. В Украине его начали активно праздновать только с 2018-го.

Идея праздника возникла в 2009-м в Голландии. Местное цветочное бюро предложило выделить хотя бы один день в году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями.

Кстати, у древних славян был похожий праздник – Осенние Деды, и отмечался он тоже в конце октября.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV предлагают всем, у кого есть бабушки и дедушки, отправить им СМС или открытку, если нет возможности поздравить лично.

СМС с Днем бабушек и дедушек

***

Без бабушек и дедушек

Жилось бы скучно нам.

Они всегда приветливы,

Нежны предельно к нам.

Сердца пусть их веками

Стучат, стучат, стучат!

Чтоб радовали сами

Детей и правнучат!

***

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра,

В день бабушек и дедушек,

Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,

И пусть бегут года,

Душа ведь не состариться,

Пусть будет молода!

***

Нет добрее людей на планете!

Угощения их слаще всего!

Щедрость этих людей ценят дети!

Ведь не жаль для внучка ничего!

Очень редко они нас ругают!

И жалеют за каждый пустяк!

Каждый с детства их обожает

За их ласку и просто за так!

***

Осенний день, согретый теплотой,

Ведь бабушка и дедушка со мной.

Держите, дорогие, поздравление:

Слова любви, добра и уважения.

Вы ангелы для внуков и поддержка,

Детей своих опора и надежда.

Живите же, родные, до ста лет,

Без горестей, печали и без бед!

***

В день бабушек и дедушек любимых

Подарим им тепло любви и доброты.

Без ваших щедрых рук, забот неутомимых,

Мы воплотить бы не смогли свои мечты.

Желаем поутру вам солнцу улыбаться,

И чувствовать себя немножечко бодрей.

Желаем в молодость почаще возвращаться

Петь песни юности, встречать друзей!

День бабушек и дедушек – поздравления в открытках

Праздники в ноябре 2020

Октябрь почти завершился, а в ноябре 2020 также будет много праздников и важных дат.

В частности, 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.