День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября примерно в 30 странах мира. В Украине его начали активно праздновать только с 2018-го.
Идея праздника возникла в 2009-м в Голландии. Местное цветочное бюро предложило выделить хотя бы один день в году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями.
Кстати, у древних славян был похожий праздник – Осенние Деды, и отмечался он тоже в конце октября.
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Факты ICTV предлагают всем, у кого есть бабушки и дедушки, отправить им СМС или открытку, если нет возможности поздравить лично.
СМС с Днем бабушек и дедушек
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Без бабушек и дедушек
Жилось бы скучно нам.
Они всегда приветливы,
Нежны предельно к нам.
Сердца пусть их веками
Стучат, стучат, стучат!
Чтоб радовали сами
Детей и правнучат!
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Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!
Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состариться,
Пусть будет молода!
***
Нет добрее людей на планете!
Угощения их слаще всего!
Щедрость этих людей ценят дети!
Ведь не жаль для внучка ничего!
Очень редко они нас ругают!
И жалеют за каждый пустяк!
Каждый с детства их обожает
За их ласку и просто за так!
***
Осенний день, согретый теплотой,
Ведь бабушка и дедушка со мной.
Держите, дорогие, поздравление:
Слова любви, добра и уважения.
Вы ангелы для внуков и поддержка,
Детей своих опора и надежда.
Живите же, родные, до ста лет,
Без горестей, печали и без бед!
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В день бабушек и дедушек любимых
Подарим им тепло любви и доброты.
Без ваших щедрых рук, забот неутомимых,
Мы воплотить бы не смогли свои мечты.
Желаем поутру вам солнцу улыбаться,
И чувствовать себя немножечко бодрей.
Желаем в молодость почаще возвращаться
Петь песни юности, встречать друзей!
День бабушек и дедушек – поздравления в открытках
Праздники в ноябре 2020
Октябрь почти завершился, а в ноябре 2020 также будет много праздников и важных дат.
В частности, 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.