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Факты / Lifestyle

Работал мэром более 10 лет — что известно об Анатолии Федорчуке

8 октября стало известно о смерти Анатолия Федорчука, который работал мэром Борисполя более 10 лет. Впервые он занял эту должность в апреле 2006 года.

В этом году он также участвовал в выборах городского главы от партии Наш край и набрал наибольшее количество голосов.

Родился Федорчук в ноябре 1959 года в Хмельницкой области. Получил образование в Киевском государственном педагогическом институте им. Горького по специальности История, воспитательная работа и обществоведение.

После университета он два года работал по специальности. С 1987 года служил в правоохранительных органах.

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С 2002 занимал руководящие должности на одном из предприятий Борисполя.

Политическую деятельность Анатолий Федорчук начал в 2006 году, когда занял должность мэра.

2010 год — председатель Бориспольского городского совета от Партии регионов. Во время Революции Достоинства вышел из политической силы. В 2015 году вступил в партию Наш край.

Анатолий Федорчук умер 28 октября от осложнений в результате коронавирусной болезни. Накануне его госпитализировали в больницу вместе с женой Натальей.

У пары есть общая дочь Елена.

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