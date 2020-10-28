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В App Store появилось приложение интернета Starlink — цена

SpaceX создала и выпустила бета-версию приложения интернета Starlink.

Месячная подписка будет стоить $99, а пакет — $499.

Сейчас доступ к приложению могут получить только граждане США, которые пользуются Apple. Скоро оно должно появиться на платформе Google Play.

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Скорость интернета будет от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с. Компания-разработчик уже разослала первые приглашения потенциальным клиентам, однако уточнила, что в первое время интернет может работать с перебоями. Его качество улучшится, когда на орбиту выведут больше спутников.

Запуск спутников Starlink

24 октября SpaceX третий раз за месяц вывела 60 спутников для обеспечения интернет-покрытия системы Starlink на орбиту.

Операция прошла успешно.

Предыдущие партии спутников вывели на орбиту 6 и 18 октября.

Источник: CNBC

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