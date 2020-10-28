SpaceX создала и выпустила бета-версию приложения интернета Starlink.
Месячная подписка будет стоить $99, а пакет — $499.
Сейчас доступ к приложению могут получить только граждане США, которые пользуются Apple. Скоро оно должно появиться на платформе Google Play.
Читайте: SpaceX готовит 13 миссию Starlink
Скорость интернета будет от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с. Компания-разработчик уже разослала первые приглашения потенциальным клиентам, однако уточнила, что в первое время интернет может работать с перебоями. Его качество улучшится, когда на орбиту выведут больше спутников.
Запуск спутников Starlink
24 октября SpaceX третий раз за месяц вывела 60 спутников для обеспечения интернет-покрытия системы Starlink на орбиту.
Операция прошла успешно.
Предыдущие партии спутников вывели на орбиту 6 и 18 октября.
Источник: CNBC