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Факты / Lifestyle

День святого Лонгина и день борьбы с инсультами: какой праздник 29 октября

29 октября христиане чествуют святого Лонгина Сотника, который опекает слепых. Светских праздников сегодня два — День борьбы с инсультами и День цемента.

Святой Лонгин был римским легионером и в момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия Креста. Именно он пронзил его сторону копьем.

Воин в этот момент уверовал в Иисуса. Согласно церковному преданию, Сотник был поражен катарактой, а кровь Господа Бога, которая брызнула и попала в глаза, исцелила его.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

29 октября — какой сегодня праздник

В мире празднуют Международный день борьбы с инсультами, который начали отмечать в 2006 году под эгидой World Stroke Organization. Также празднуют День цемента — этот день отмечать начали два года назад.

Именины 29 октября

Именины празднуют: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

Приметы на 29 октября

  • в пасмурный день на западе солнце ярко светит — будет продолжительное ненастье;
  • бледный месяц — будет мороз и снег;
  • гусь на одной лапке стоит — скоро похолодает;

Что нельзя делать 29 октября

  • нужно избегать большого скопления людей;
  • не можно покупать ничего значительного — это не принесет радости;

В этот день:

  • 1914 — Украинские сечевые стрельцы победили россиян в бою на горе Ключ под Сколе;
  • 1923 — основание Турецкой республики;
  • 1955 — в Севастополе взорвался и затонул советский линкор Новороссийск, погибло 614 человек. До 1946 года он принадлежал Италии.
  • 2011 — во Львове открыл стадион Арена Львов.

Календарь церковных праздников

Календарь церковных праздников на 2020 год показывает, что в октябре Украинская осталось отметить еще одно церковный праздник — день памяти апостола и евангелиста Луки 31 октября.

На ноябрь приходятся такие большие церковные праздники, как Казанской иконы Божией Матери и Собор Архистратига Михаила.

Традиционно в этом месяце также начинается многодневный Рождественский пост.

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