В субботу, 31 октября, синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины.

Максимальные +14 ожидаются в южных и восточных областях.

В центре страны, а также на Закарпатье – от +10 до +12.

В северных и западных регионах +8 +10.

В Киеве в последний день октября дождь, ночью 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

В воскресенье, 1 ноября, сухо будет только на западе страны, на остальной территории – дожди.

Во всех регионах заметно похолодает. На юге +10 +12, на востоке +9 +11.

В центральных областях преимущественно +7 +9, на севере и западе Украины местами +6 +8.

В столице осадки в виде дождя, ночью 4-6, днем 7-9 выше нуля.

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Прогноз погоды на ноябрь 2020

В ноябре 2020 средняя месячная температура ожидается в диапазоне +1 +8, что на 1-1,5 градуса выше средних значений.

По прогнозам синоптиков, на востоке и в Сумской области месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.

А на остальной территории — в пределах многолетних значений (37-65 мм).