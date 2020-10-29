День ангела Евгения отмечают 29 октября – в целом 20 раз в году.

Именины у этих мужчин будут еще 11, 20 и 24 ноября, а также 7, 23 и 26 декабря.

Евгений — имя древнегреческое, в переводе означает благородный, с хорошими генами, благородного происхождения.

Мужчины с этим именем считаются примерными семьянинами, с удовольствием выполняют любую работу по дому, а в женщинах душевную чистоту.

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Факты ICTV предлагают поздравить своих близких, коллег или друзей с Днем ангела Евгения, отправив СМС или открытку из нашей подборки.

СМС с Днем ангела Евгения

***

У тебя благородное имя,

Ты и сам благороден, Евгений!

Заодно ты — с друзьями, с родными.

Ты надежен, внимателен, верен.

С именинами я поздравляю

И желаю тебе оптимизма,

Чтоб, все трудности преодолевая,

Без проблем ты шагал бы по жизни!

***

Мудр и опытен Евгений,

А порой ты просто гений!

Не устанешь восхищать

И успехов достигать.

В именины поздравляю,

Радости тебе желаю.

И прекрасных светлых дней,

И заботливых друзей!

***

С именинами, наш дорогой Евгений!

Счастья, радости, веселья и любви

Ты от ангела-хранителя лишь жди.

И на жизнь ты с добротой смотри.

***

Пришла пора для поздравлений —

День ангела сегодня твой.

Будь счастлив, милый мой Евгений,

Пусть солнце светит над тобой.

Пусть ангел твой хранит незримо

Тебя от горя и потерь.

Пусть будет каждый день счастливым,

В мечту откроется пусть дверь.

С Днем ангела Евгения — картинки

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан. Среди них 4 ноября – Казанской иконы Божией Матери, а также Дмитриевская поминальная суббота, которая приходится на 7 ноября.

А в конце месяца – 28 ноября – начнется Рождественский пост, который закончится 6 января 2021 года.