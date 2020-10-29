День ангела Евгения отмечают 29 октября – в целом 20 раз в году.
Именины у этих мужчин будут еще 11, 20 и 24 ноября, а также 7, 23 и 26 декабря.
Евгений — имя древнегреческое, в переводе означает благородный, с хорошими генами, благородного происхождения.
Мужчины с этим именем считаются примерными семьянинами, с удовольствием выполняют любую работу по дому, а в женщинах душевную чистоту.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Факты ICTV предлагают поздравить своих близких, коллег или друзей с Днем ангела Евгения, отправив СМС или открытку из нашей подборки.
СМС с Днем ангела Евгения
***
У тебя благородное имя,
Ты и сам благороден, Евгений!
Заодно ты — с друзьями, с родными.
Ты надежен, внимателен, верен.
С именинами я поздравляю
И желаю тебе оптимизма,
Чтоб, все трудности преодолевая,
Без проблем ты шагал бы по жизни!
***
Мудр и опытен Евгений,
А порой ты просто гений!
Не устанешь восхищать
И успехов достигать.
В именины поздравляю,
Радости тебе желаю.
И прекрасных светлых дней,
И заботливых друзей!
***
С именинами, наш дорогой Евгений!
Счастья, радости, веселья и любви
Ты от ангела-хранителя лишь жди.
И на жизнь ты с добротой смотри.
***
Пришла пора для поздравлений —
День ангела сегодня твой.
Будь счастлив, милый мой Евгений,
Пусть солнце светит над тобой.
Пусть ангел твой хранит незримо
Тебя от горя и потерь.
Пусть будет каждый день счастливым,
В мечту откроется пусть дверь.
С Днем ангела Евгения — картинки
Церковные праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан. Среди них 4 ноября – Казанской иконы Божией Матери, а также Дмитриевская поминальная суббота, которая приходится на 7 ноября.
А в конце месяца – 28 ноября – начнется Рождественский пост, который закончится 6 января 2021 года.