PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Лучшие СМС-поздравления и открытки с Днем ангела Евгения

День ангела Евгения отмечают 29 октября – в целом 20 раз в году.

Именины у этих мужчин будут еще 11, 20 и 24 ноября, а также 7, 23 и 26 декабря.

Евгений — имя древнегреческое, в переводе означает благородный, с хорошими генами, благородного происхождения.

Мужчины с этим именем считаются примерными семьянинами, с удовольствием выполняют любую работу по дому, а в женщинах душевную чистоту.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV предлагают поздравить своих близких, коллег или друзей с Днем ангела Евгения, отправив СМС или открытку из нашей подборки.

СМС с Днем ангела Евгения

***

У тебя благородное имя,
Ты и сам благороден, Евгений!
Заодно ты — с друзьями, с родными.
Ты надежен, внимателен, верен.

С именинами я поздравляю
И желаю тебе оптимизма,
Чтоб, все трудности преодолевая,
Без проблем ты шагал бы по жизни!

***

Мудр и опытен Евгений,
А порой ты просто гений!
Не устанешь восхищать
И успехов достигать.

В именины поздравляю,
Радости тебе желаю.
И прекрасных светлых дней,
И заботливых друзей!

***

С именинами, наш дорогой Евгений!
Счастья, радости, веселья и любви
Ты от ангела-хранителя лишь жди.
И на жизнь ты с добротой смотри.

***

Пришла пора для поздравлений —
День ангела сегодня твой.
Будь счастлив, милый мой Евгений,
Пусть солнце светит над тобой.

Пусть ангел твой хранит незримо
Тебя от горя и потерь.
Пусть будет каждый день счастливым,
В мечту откроется пусть дверь.

С Днем ангела Евгения картинки

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан. Среди них 4 ноября – Казанской иконы Божией Матери, а также Дмитриевская поминальная суббота, которая приходится на 7 ноября.

А в конце месяца – 28 ноября – начнется Рождественский пост, который закончится 6 января 2021 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка