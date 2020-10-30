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Факты / Lifestyle

День ангела Сергея — лучшие поздравления

30 октября — День ангела Сергея. По одной из версий, это имя имеет древнеримские корни и означает высокий, знатный. По второй, оно из латыни переводится как слуга Бога.

Обладатели имени очень общительны и харизматичны. Сергей с детства легко заводит много друзей и нередко является душой компании.

В именины Сергея 30 октября Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

Календарь церковных праздников

Самыми большими церковными праздниками ноября являются Дмитриевская поминальная суббота 7 числа и Михайлов день 21 числа.

В декабре это дни памяти святых Саввы, Варвары и Николая 17, 18 и 19 числа.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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