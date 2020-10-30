День тренера в Украине: поздравления в открытках и СМС

День тренера 2020 в Украине празднуют 31 октября.
Этот праздник начали отмечать с 1999 года, когда Федерация спортивной и художественной гимнастики предложила установить памятную дату.
День тренера посвящается всем тем, кто тренирует детей и открывает им путь в мир профессионального спорта, кто работает с людьми в спортивных залах, улучшая состояние их тела.
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В Украине День тренера не является официальным праздником, однако в этот день стоит поздравить людей, которые профессионально тренируют.
Факты ICTV приготовили поздравления в СМС и открытках с Днем тренера.
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Поздравляем с Днем тренера! Желаем сил, веры в победу и увеличения наград среди ваших учеников.
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С Днем тренера! Оставайтесь сильным, справедливым, мудрым и хорошим тренером. Желаю талантливых учеников, достойных наград и большого признания.
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С праздником! Тренер, желаем вам здоровья, счастья, терпения и уверенности во всех своих начинаниях.
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С Днем тренера! Хочу вам пожелать никогда не сдаваться, уверенно идти к поставленной цели, всегда быть поддержкой для своих учеников, а они, чтобы были опорой для вас.
Календарь праздников на ноябрь
В календаре праздников на ноябрь 2020 будет много знаменательных дат. В общем последнего месяца осени будут отмечать 26 праздников.
В частности 9 ноября праздновать День украинского языка и письменности, 17 ноября — Международный день студента, 21 ноября — День Достоинства и Свободы.