Гороскоп 2020 на октябрь — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на октябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Сложный месяц, особенно вторая половина, а непоследовательность, обусловленная влиянием ретроградных Марса и Меркурия, приносит дополнительные препятствия.

Октябрь — не лучший период, чтобы полностью доверять своей интуиции, попытки разобраться в себе, еще больше запутывают. Избежать многих проблем можно, если контролировать мысли, странные идеи, страхи и фобии.

Достаточно одного неосторожного слова, чтобы разразился крупный конфликт, отголоски которого будут напоминать о себе очень долго.

В общем, постарайтесь обходить все острые темы в диалогах с семьёй, друзьями, любимым человеком. Необходимо научиться слышать не только себя, многим угрожает кризис в партнерских отношениях.

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Гороскоп для Овнов

Желательно ограничить любые активные шаги, т.к. любые попытки ускорить процесс, приводят к новым препятствиям. Многие события октября не поддаются рациональному объяснению, из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции, возможно возникновение психосоматических осложнений.

Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста и с начальством. Критический период для карьеры, бизнеса, политических дел, научных исследований.

Будьте осторожны при использовании различной техники, острых предметов или оружия, повышается опасность при вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов. Могут проявиться симптомы серьезных заболеваний.

Гороскоп для Тельцов

При подписании документов или соглашений возникают сложности, но при правильной оценки перспектив, можно найти конструктивные способы разрешения конфликтов. С друзьями и единомышленниками возникают разногласия.

Нервозность и ненужная раздражительность могут привести к разрыву выгодных и полезных связей. Неблагоприятный период для различных изменений, обновлений, совместной работы или поездок. Неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми, способствуют нестабильному эмоциональному состоянию.

Тяжелый период для брака или любовных отношений, когда все может быть разрушено за один день. Вероятна активизация вопросов наследства или выплаты алиментов.

Гороскоп для Близнецов

Первая половина месяца – благоприятна почти для любого вида деловой активности: публичных выступлений, рекламных мероприятий, обсуждений и переговоров, подписания важных документов, поиска поддержки влиятельных лиц.

Возможно установление различных контактов и полезных знакомств. Гармоничное общение с деловыми партнерами способствует благоприятному решению многих вопросов. Меркурий, ваш управитель, переходит в фазу ретроградности с 14 октября по 3 ноября.

Это способствует сильному психическому перенапряжению, из-за чего возможны неправильные действия и конфликтные ситуации. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов.

Гороскоп для Раков

Интересный месяц для представителей знака Рака, т.к. в этом месяце состоится два полнолуния (2 и 31 октября) и одно новолуние (16 октября). Хороший период для осознания истинных целей своей жизни, своего предназначения.

Причем, действия должны быть согласованы с целями семьи, группы, ближнего окружения. От иллюзорных и навязанных желаний сможете, в конце концов освободиться и навести порядок в основных жизненных сферах. Первая половина месяца подходит для деловых поездок, получения консультаций, примирения с родственниками и любимыми.

Возможно важное новое партнерство или возобновление давних значимых взаимоотношений. Вы можете обнаружить изменения в отношениях с другими людьми, партнерами или сильную связь с каким-то новым человеком.

Гороскоп для Львов

Категоричность и требовательность должны уйти на второй план. В этом случае вы сможете решить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени, несмотря на интенсивное обдумывание.

Если сосредоточиться на своих целях, то внезапно ситуация может проясниться, но, скорее всего, они получат иную перспективу. Благоприятный период для любых дел и для взаимоотношений, но старайтесь выслушивать оппонента, строить свою беседу так, чтобы партнёру было комфортно.

Подходящее время для творческой работы, гармонично проходят объяснения с любимым человеком.

Гороскоп для Дев

Возможно возобновление старых связей, переход их в разряд наиболее перспективных. С 14 октября по 3 ноября, ваш управитель Меркурий, становится ретроградным. Задержки в делах, срывы встреч, перенос поездок – обычные события этого периода.

Неприятностей можно избежать, если не позволять втягивать себя в какие-либо противоречивые ситуации, поэтому необходимо приложить всю свою выдержку и терпение. Растет тенденция к простудным заболеваниям с повышенной температурой.

Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах, но результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, власть имущими.

Во второй половине октября, избегайте переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат.

Гороскоп для Весов

Первая половина октября, в целом, благоприятна, обстоятельства позволяют осуществлять поездки, установление различных контактов и завязывать интересные знакомства.

Гармоничное общение с деловыми партнерами способствует благоприятному решению многих вопросов. Вторая половина месяца достаточно напряженная, т.к. к деловым проблемам добавляются недоразумения в семье и в личных отношениях.

Дополнительные разногласия возникают из-за распределения бюджета, а также из-за алиментов. Будьте внимательны при общении с детьми, — они могут пострадать от вашей импульсивности.

Многих неприятностей можно избежать, если использовать нестандартный подход в работе, уходить от шаблонов и общепринятых стандартов.

Гороскоп для Скорпионов

Первая половина октября пройдет спокойно, без особых колебаний, в ту или иную сторону. Подходит для обсуждений и переговоров, подписания важных документов, поиска поддержки влиятельных лиц.

С середины месяца, в вашей жизни будет происходить много важных событий. Неприятностей можно избежать, если приложить всю свою выдержку и терпение. Успех зависит от вашего уровня духовного развития, осознанности и готовности к работе и корректировке планов.

Возможно завершение некоторых работ, закрытие важных финансовых вопросов. Ситуации октября связаны с чем-то необычным, с мистическими переживаниями, что дает вдохновение и положительные направления развития.

Гороскоп для Стрельцов

Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах, но результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами.

Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Не получится достигать своей цели с помощью силы и физической активности, сейчас необходимо проявить как можно больше дипломатии в своих отношениях с другими людьми.

Соглашаться на уступки в эти дни будет намного выгоднее, чем оставаться непреклонным, это поможет решить многие задачи. При правильном подходе к ситуациям, возможны взаимовыгодные связи с зарубежными и дальними партнерами, а также образовательная, культурная и издательская деятельность.

Гороскоп для Козерогов

Психическое перенапряжение приводит к неправильным действиям и конфликтным ситуациям. Любые партнерские отношения находятся под угрозой. Не давайте опрометчивых обещаний, т.к. есть большая вероятность того, что не получится выполнить работу в назначенный срок.

Поставленные повышенные требования и ожидания по отношению к партнерам, скорее всего, вызовут лишь раздражение. Внешняя атмосфера достаточно напряженная, но можно ожидать финансовой поддержки и понимания со стороны влиятельных лиц, официальных инстанций, юридических органов, если вы будете осторожны в своих высказываниях.

Если необходима дальняя поездка, то лучше планировать на первую половину октября. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с иностранцем.

Гороскоп для Водолеев

Завышенная самооценка и отсутствие способности приспосабливаться, приведут к конфликтным объяснениям с начальством. Третья декада месяца принесет множество напряженных ситуаций, но до 20 октября есть возможность наладить семейные и личные взаимоотношения.

В этот период можно решить много задач. Благоприятны финансовые сделки и договора. Возобновляются перспективные проекты и деловые отношения. Многие способны к преобразованию негативных моментов в работе, благоприятный период для решения вопросов совместных ресурсов, налогов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства.

В первой половине октября возможен хороший доход от делового сотрудничества. После 20 октября будьте осторожны в высказываниях и действиях, не следует вступать в договорные соглашения в эти дни.

Гороскоп для Рыб

Вдохновенный, творческий труд приносит признание и материальные результаты. Удачно решаются имущественные или финансовые проблемы. Улучшаются симптомы тяжелых и инфекционных заболеваний.

Подходящий период для преобразования личной и деловой сфер, возможно возобновление романтических отношений. Правильная оценка своего положения, позволяет создать фундамент будущих успехов.

Хороший период для укрепления производственной и финансовой дисциплины, установления прочных, длительных контактов с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми. Месяц благоприятен для получения консультаций, установления полезных общественных связей, решения юридических вопросов.

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