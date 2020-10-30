Хэллоуин 2020: традиции и история праздника

В IX веке, когда христианство распространилось на территории Великобритании, древние традиции смешались с традициями католического праздника — Днем всех святых. Позже его стали называть Hallowe’en, в потом и Halloween (Хэллоуин).

История праздника

Хэллоуин является современным праздником, история которого началась много столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции.

Эти территории населяли кельтские языческие племена. Они делили год на две части – зимнюю и летнюю.

Согласно истории праздника, в течение всей зимы бог Солнца находился в плену у Соуина (Властелина мертвых и князя тьмы. – Ред.).

1 ноября кельты устраивали фестиваль Соуин. По древнему поверью, в эту ночь открывалась дверь в потусторонний мир, и обитатели ада проникали на землю. Ночью зажигались костры и приносились жертвы злым духам, чтобы умилостивить их.

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В начале нашей эры кельтскую территорию завоевали римляне, принеся с собой свои традиции. В конце октября за пиршественным столом древние римляне отмечали праздник – Фералии, посвященный памяти усопших.

Традиции праздника

Сегодня от этого праздника осталось множество веселых и увлекательных традиций.

В эту ночь принято надевать на себя костюмы призраков, ведьм и прочей нечисти и устраивать маскарады. В большинстве заведений мира устраивают развлекательные программы в стиле Хэллоуин с элементами маскарада, где пришедшие в костюмах посетители получают бесплатный вход, напиток или другие бонусы.

Главным символ Хэллоуина – тыквенная голова, который называется Светильник Джека. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловеще улыбающееся лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная свеча. Впервые светильники Джека появились в Великобритании, а изначально их делали из брюквы или репы. Светильник Джека символизирует окончание сбора урожая.

Также в эту ночь дети стучатся в дома с криками: Treat or trick! – Угощай или пожалеешь! Если вы не дадите детям деньги или сладости, то они могут жестоко пошутить над вами.

Праздник Хэллоуин в Украине

Для Украины Хеллоуин — новый праздник. Он давно привлекал украинцев своей мистичностью и уже успел стать для многих любимым праздником в году.

Также существуют суеверия на Хэллоуин, вещи, которые нельзя делать в этот праздник. Согласно приметам, если вывернуть одежду наизнанку и пройтись задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.

Кроме того, люди верили, что нечисть боится тыквенного запаха и огня. Чтобы защитить жилье на целый год, нужно было трижды обойти вокруг дома с зажженным факелом или тыквой в руках.