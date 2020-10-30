30 октября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

30 октября все верующие вспоминают пророка Осию — первого из двенадцати ветхозаветных малых пророков.

Больше всего Осия запомнился женитьбой на блуднице, что было практически невозможно во времена до прихода Христа.

Считается, что так Осия хотел продемонстрировать верную любовь Бога ко всем людям, которая изображена в Ветхом завете.

30 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, 30 октября, в Украине отмечается День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Также ежегодно 30 октября — неофициальный праздник спортивных тренеров, зародившееся благодаря представителям Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

30 октября 1961 Советский Союз осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы под названием Царь-бомба.

Неофициальная, но более популярное название бомбы — Кузькина мать.

Именины 30 октября

День ангела 30 октября празднуют Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Александр.

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Традиции и приметы на 30 октября

30 октября на Пророка Осии колесо прощается с осью — крестьяне тащили телеги в хлева.

Если светит солнце — тепло задержится еще на неделю.

Если утки и гуси, ходя по двору, активно машут крыльями — стоит ожидать дождя.

Что нельзя делать сегодня 30 октября

Ходить в баню, париться в сауне.

Начинать новые дела, планировать серьезные поездки.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).