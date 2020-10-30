Хеллоуин: что общего с Украиной и перевод Trick or treat

Во многих странах мира Хеллоуин символизирует не только окончание октября, но и знаковую фразу Trick or treat, которая переводится как Сладости или смерть.

Самый мрачный праздник года сопровождается выпрашиванием конфет: дети одеваются в различные костюмы и идут в гости к соседям и знакомым, чтобы те угостили их чем-то сладеньким.

Как Хеллоуин связан с перекладом Trick or treat, когда появилась эта сладкая традиция и почему это так похоже на украинские колядки — рассказывают Факты ICTV.

Trick or treat!

У культового хеллоуинского выражения Trick or treat есть несколько вариантов перевода: Конфеты или смерть или Угощение или вред.

Наибольшую популярность Хеллоуин приобрел в Соединенных Штатах, однако корни праздника — в Великобритании.

Интересно, что первые детские развлечения с переодеваниями в жуткие костюмы и прогулки от дома к дому были известны еще со времен Средневековья.

Тогда считалось, что традиция угощать детей сладостями была символом задабривания душ мертвых, которые каждый Хеллоуин возвращаются в земной мир.

Интересно, что в Ирландии и Шотландии существовала традиция наряжаться не в черную, а в белую одежду.

Однако фраза Trick or treat, несмотря на разные формулировки, всегда имела одинаковое значение.

Если хозяева не угощали детей, в их дом приходило горе и несчастье.

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Как проходит вечер Хеллоуина

Традиционно Хеллоуин празднуют вечером 31 октября. К празднику одинаково готовились и дети, и хозяева домов.

Бывало, что родители неделями готовили лучший костюм для дочери или сына: он должен был производить необходимое духу праздника впечатление.

Кроме героев фильмов ужасов, также детей одевали в костюмы персонажей из мультфильмов или сказок.

Не менее хлопотно к приходу маленьких гостей готовились и взрослые.

В США существует многолетняя традиция не так трепетно украшать комнаты дома, как фасад, окна, двери и двор.

Особенно важно оставлять включенным свет в коридоре или у дверей: так маленькие чертики и ведьмочки понимали, что в этом доме точно есть сладости.

Несмотря на всю жуть Хеллоуина праздник всегда сопровождается радостным смехом детворы: по одному из опросов, именно этот Хеллоуин является любимым детским праздником.

Хеллоуин и Украина: что общего

Многих, кто не знаком с историей праздника, может отпугивать эстетика Хеллоуина. Однако на самом деле общего с украинскими традициями немало.

Люди собираются вместе, надевают праздничные наряды и отправляются к своим знакомым, чтобы поздравить с праздником. Не напоминает ли это украинские колядки?

Вот какие сходства:

традиция надевать необычные костюмы;

дети посещают десятки домов и просят у хозяев угощение;

после угощения часто устраивают гадания;

царит праздничная и иногда даже магическая атмосфера.

И хотя Рождество и Щедрый вечер — зимние праздники, дата Хеллоуина также является символической.

Согласно древним преданиям, 31 октября символизировало переход года в зимнюю фазу. Так же древние славяне, чувствуя прочную связь с природой, веками праздновали равноденствия.

Стилистика празднования таких дат в Украине и, например, США отличается так же, как отличаются наши взгляды на жизнь, стиль одежды и любимая еда.

Однако самое главное — с уважением относиться к традициям, которые передаются нам из поколения в поколение.