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Факты / Lifestyle

С жуткими приключениями кота: Google посвятил новый дудл Хэллоуину 2020

По случаю Хэллоуина 2020, который мир будет отмечать 31 октября, Google создал праздничный дудл. На главной странице поисковик разместил тематическое видео с жуткими приключениями кота.

Его можно посмотреть, нажав на соответствующую кнопку на стартовой странице. В интерактивной игре пользователям предлагают помогать коту бороться с привидениями и очистить морское дно от нечисти.

Жути игре добавляет музыка, поэтому не забудьте в начале включить звук.

 

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Хэллоуин 2020 — Google создал интерактивный дудл

А еще стоит не забыть подготовиться к празднику и приобрести или сделать один из его главных атрибутов — светильник Джека. Его делают из тыквы, в которой вырезают глаза, рот и вставляют внутрь зажженную свечу.

Также, согласно традициям, на Хэллоуин принято одеваться в страшные костюмы вампиров, оборотней, ведьм. Некоторые любят переодеваться в персонажей из любимых фильмов ужасов или комиксов.

Именно поэтому на улице 31 октября можно периодически встретить людей с разрисованными лицами. Если вы хотите поразить всех креативным мейкапом и ярким образом, то Факты ICTV также подготовили пять лучших идей для макияжа на Хэллоуин, которые точно поразят ваших друзей.

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