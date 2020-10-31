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Факты / Lifestyle

Дожди, снег в Карпатах и похолодание: погода в Украине на 31 октября (КАРТА)

В последний день октября на всей территории Украины ожидаются дожди и похолодание.

В южных и восточных областях прогнозируют сильные осадки, температура воздуха в течение дня – от +11 до +13.

В центральных регионах – от +8 до +11, на Севере страны +8 +10.

На Западе местами +7 +9, на Закарпатье +10 +12.

В Карпатах – дождь с мокрым снегом.

В Киеве 31 октября целый день дождь, температура – в пределах +8 +10.

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Погода 31 жовтня

Какой будет погода в ноябре 2020

Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года, по прогнозам Укргидрометцентра, зафиксируется в диапазоне +1 +8, немного прохладнее будет на Западе — от 0 до +3.

В восточных регионах, а также Сумской области месячное количество осадков составит 28-32 мм, что немного ниже нормы.

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