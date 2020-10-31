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Факты / Lifestyle

Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020

Подробный гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиака

С 4 ноября Меркурий выходит из ретроградной фазы, что ускорит ряд процессов. Однако первая неделя ноября принесет много препятствий. Напомнят о себе события второй половины сентября. Если ваша деятельность связана с компьютерами, средствами коммуникации, подготовкой контрактов, техническими и дизайнерскими проектами, образованием или тренингами, то ожидаются некие неприятности. Все, что вам потребуется для преодоления трудностей — терпение и решительность.

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Гороскоп для Овнов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ это время вы становитесь более энергичными и решительными. В вас пробуждается дух борьбы и соперничества. Также вы легко можете вдохновить окружающих на активные действия. На первый план выходят истинные жизненные ценности — инстинкт выживания и продолжения рода. Для того чтобы выжить, надо завоевать свое место под солнцем и доказать свое право на него, выйти победителем из любой ситуации. В  то же время, можно потерять благоприятные шансы и возможности, если торопиться, а не планомерно трудиться.

Гороскоп для Тельцов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаМир и гармония в отношениях будут выстраиваться на фоне напряженных событий. В это время вы позитивно влияете на окружающих, способны усадить за стол переговоров даже врагов. Благодаря вам любые конфликты улаживаются мирным путем. Хороший период для презентаций, мероприятий и посещения официальных инстанций. Используйте любую возможность, чтобы продемонстрировать свои таланты и навыки. Возможен небольшой приток денег, благоприятный период для решения финансовых вопросов.

Гороскоп для Близнецов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаДля вас закончатся все неприятности предыдущего месяца. В то же время всю неделю вас будут преследовать препятствия и недоразумения в делопроизводстве, прежде всего связанном с письмами и документами. Увеличивается количество коллективных мероприятий, проектов, общественных дел. В этот период следует ограничить объем работы, лучше выбрать одно направление деятельности и медленно, но качественно выполнять работу.

Гороскоп для Раков

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаОтношения с представителями противоположного пола становятся более душевными и эмоциональными. Получится решить самые трудные задачи, а также благоприятными будут тайные проекты. В то же время вы становитесь более ранимыми и обидчивыми, есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние. Помните о подобной опасности и держите себя в руках — это поможет вам справиться с любой ситуацией. Также у вас получится найти информацию и методы, направленные на улучшение качества жизни.

Гороскоп для Львов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ этот период ваша активность и оптимизм будут на высоте, а также вы станете более чувствительны к знакам внимания и комплиментам. Также вы склонны приукрашивать действительность. В это время у вас появится сильная тяга к удовольствиям, а из-за этого возможны необдуманные траты. Отношения с коллегами и начальством хорошие, самое время обратиться к ним с просьбами и предложениями. Благоприятное время для занятий с детьми и налаживания взаимоотношений с ними. Особенно хороший период для тех, кто занимается самопознанием.

Гороскоп для Дев

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ этот период появится желание и возможность взять все в свои руки и стать авторитетом. Не стоит ждать, пока появится удобная возможность — необходимый вам шанс вы сами можете заполучить. Будьте готовы потратить на это много сил и времени, но ваши усилия приведут к успеху. Жесты со стороны окружающих могут вызвать в вас внутренний протест, но если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей с использованием новых методов и технологий, то ждите позитивных результатов. 

Гороскоп для Весов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ вашей жизни обстоятельства могут так сложиться, что это будет хорошей возможностью обрести власть, восстановить то, что было утрачено или начать все заново. Начальство, представители власти, а также люди старшего возраста дадут вам совет или окажут помощь, обеспечив шанс продвинуться вперед. Следите за информацией и идеями, усовершенствуйте свои организационные навыки, и качество вашей жизни значительно улучшится.

Гороскоп для Скорпионов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ решении текущих проблем вам поможет логический подход и здравый расчет. Нынешний период может привести к успеху, но потребуются огромные физические и материальные затраты. Это подходящее время для того, чтобы всерьез заняться проблемами взаимоотношений, найти возможности для примирения с родными и близкими. Возможен конфликт из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших из-за ошибочной системы ценностей.

Гороскоп для Стрельца

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВоображение и интуиция  докажут свою пользу, главное укреплять самодисциплину и не зацикливаться на негативе. В этот период вам может представиться долгожданный шанс, чтобы повысить эффективность своей работы. У многих Стрельцов появляются реальные перспективы. Получение важной информации или приятных новостей поднимет настроение. Хороший период для подписания контрактов, юридических документов, выступлений, а также для работы с общественностью и правовыми органами. 

Гороскоп для Козерогов

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаНеожиданные препятствия нарушают ваши планы. Необходимо приспосабливать свой режим работы к возникшим неудобствам. Этот период неблагоприятен для участия в собраниях, светских событиях или для встреч с друзьями. Просыпается искушение судить людей за их грехи, а это может осложнить взаимоотношения настолько, что возобновить их будет невозможно. Есть угроза разорвать отношения с партнером. В деловой сфере возникают сложности, работой лучше всего заниматься в одиночку. 

Гороскоп для Водолеев

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаСчастливый случай поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого успеха. Окружающие высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны результатами своей деятельности. Письма и сообщения приходят в срок, документы подписываются, руководство идет вам навстречу. С братьями, сестрами и соседями налаживаются взаимоотношения. Кроме того, доверьтесь интуиции, обратите внимание на сновидения – подсознание даст вам подсказки.

Гороскоп для Рыб

мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВаши отношения будут проходить испытания на прочность. Вы будете выказывать претензии к партнеру, особенно в финансовых вопросах. Однако если вы проявите стремление к сотрудничеству, то общие цели прояснятся, недовольство исчезнет, а взаимоотношения приобретут более прочный фундамент и хорошие перспективы. Если прежде вы пренебрегали тщательным планированием, организацией и упорной работой, теперь самое время взяться за них.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.

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