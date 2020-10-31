мГороскоп на неделю, с 2 по 8 ноября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 4 ноября Меркурий выходит из ретроградной фазы, что ускорит ряд процессов. Однако первая неделя ноября принесет много препятствий. Напомнят о себе события второй половины сентября. Если ваша деятельность связана с компьютерами, средствами коммуникации, подготовкой контрактов, техническими и дизайнерскими проектами, образованием или тренингами, то ожидаются некие неприятности. Все, что вам потребуется для преодоления трудностей — терпение и решительность.

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Гороскоп для Овнов

В это время вы становитесь более энергичными и решительными. В вас пробуждается дух борьбы и соперничества. Также вы легко можете вдохновить окружающих на активные действия. На первый план выходят истинные жизненные ценности — инстинкт выживания и продолжения рода. Для того чтобы выжить, надо завоевать свое место под солнцем и доказать свое право на него, выйти победителем из любой ситуации. В то же время, можно потерять благоприятные шансы и возможности, если торопиться, а не планомерно трудиться.

Гороскоп для Тельцов

Мир и гармония в отношениях будут выстраиваться на фоне напряженных событий. В это время вы позитивно влияете на окружающих, способны усадить за стол переговоров даже врагов. Благодаря вам любые конфликты улаживаются мирным путем. Хороший период для презентаций, мероприятий и посещения официальных инстанций. Используйте любую возможность, чтобы продемонстрировать свои таланты и навыки. Возможен небольшой приток денег, благоприятный период для решения финансовых вопросов.

Гороскоп для Близнецов

Для вас закончатся все неприятности предыдущего месяца. В то же время всю неделю вас будут преследовать препятствия и недоразумения в делопроизводстве, прежде всего связанном с письмами и документами. Увеличивается количество коллективных мероприятий, проектов, общественных дел. В этот период следует ограничить объем работы, лучше выбрать одно направление деятельности и медленно, но качественно выполнять работу.

Гороскоп для Раков

Отношения с представителями противоположного пола становятся более душевными и эмоциональными. Получится решить самые трудные задачи, а также благоприятными будут тайные проекты. В то же время вы становитесь более ранимыми и обидчивыми, есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние. Помните о подобной опасности и держите себя в руках — это поможет вам справиться с любой ситуацией. Также у вас получится найти информацию и методы, направленные на улучшение качества жизни.

Гороскоп для Львов

В этот период ваша активность и оптимизм будут на высоте, а также вы станете более чувствительны к знакам внимания и комплиментам. Также вы склонны приукрашивать действительность. В это время у вас появится сильная тяга к удовольствиям, а из-за этого возможны необдуманные траты. Отношения с коллегами и начальством хорошие, самое время обратиться к ним с просьбами и предложениями. Благоприятное время для занятий с детьми и налаживания взаимоотношений с ними. Особенно хороший период для тех, кто занимается самопознанием.

Гороскоп для Дев

В этот период появится желание и возможность взять все в свои руки и стать авторитетом. Не стоит ждать, пока появится удобная возможность — необходимый вам шанс вы сами можете заполучить. Будьте готовы потратить на это много сил и времени, но ваши усилия приведут к успеху. Жесты со стороны окружающих могут вызвать в вас внутренний протест, но если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей с использованием новых методов и технологий, то ждите позитивных результатов.

Гороскоп для Весов

В вашей жизни обстоятельства могут так сложиться, что это будет хорошей возможностью обрести власть, восстановить то, что было утрачено или начать все заново. Начальство, представители власти, а также люди старшего возраста дадут вам совет или окажут помощь, обеспечив шанс продвинуться вперед. Следите за информацией и идеями, усовершенствуйте свои организационные навыки, и качество вашей жизни значительно улучшится.

Гороскоп для Скорпионов

В решении текущих проблем вам поможет логический подход и здравый расчет. Нынешний период может привести к успеху, но потребуются огромные физические и материальные затраты. Это подходящее время для того, чтобы всерьез заняться проблемами взаимоотношений, найти возможности для примирения с родными и близкими. Возможен конфликт из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших из-за ошибочной системы ценностей.

Гороскоп для Стрельца

Воображение и интуиция докажут свою пользу, главное укреплять самодисциплину и не зацикливаться на негативе. В этот период вам может представиться долгожданный шанс, чтобы повысить эффективность своей работы. У многих Стрельцов появляются реальные перспективы. Получение важной информации или приятных новостей поднимет настроение. Хороший период для подписания контрактов, юридических документов, выступлений, а также для работы с общественностью и правовыми органами.

Гороскоп для Козерогов

Неожиданные препятствия нарушают ваши планы. Необходимо приспосабливать свой режим работы к возникшим неудобствам. Этот период неблагоприятен для участия в собраниях, светских событиях или для встреч с друзьями. Просыпается искушение судить людей за их грехи, а это может осложнить взаимоотношения настолько, что возобновить их будет невозможно. Есть угроза разорвать отношения с партнером. В деловой сфере возникают сложности, работой лучше всего заниматься в одиночку.

Гороскоп для Водолеев

Счастливый случай поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого успеха. Окружающие высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны результатами своей деятельности. Письма и сообщения приходят в срок, документы подписываются, руководство идет вам навстречу. С братьями, сестрами и соседями налаживаются взаимоотношения. Кроме того, доверьтесь интуиции, обратите внимание на сновидения – подсознание даст вам подсказки.

Гороскоп для Рыб

Ваши отношения будут проходить испытания на прочность. Вы будете выказывать претензии к партнеру, особенно в финансовых вопросах. Однако если вы проявите стремление к сотрудничеству, то общие цели прояснятся, недовольство исчезнет, а взаимоотношения приобретут более прочный фундамент и хорошие перспективы. Если прежде вы пренебрегали тщательным планированием, организацией и упорной работой, теперь самое время взяться за них.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.