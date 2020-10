Хэллоуин 2020: лучше поздравления на английском языке

Хэллоуин — популярное в англоязычных странах праздник, который отмечается ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября.

История Хэллоуина уходит корнями в кельтского праздника Самайна, когда злые духи, как считалось, в день возвращались в мир живых. Христиане взяли за основу этот праздник и начали отмечать День всех святых.

Лучшие поздравления с Хэллоуином английском можно найти в нашем материале.

***

Wishing you a Halloween filled with special treats and lots of exciting tricks!

***

You’re the cutest pumpkin in the patch! Have a scary good time!

***

Wishing you a ghoulish Hallowe’en. Hope you get lots of treats tonight!

***

Happy Halloween to someone very special. Hoping your night rocks, just like you!

***

May I borrow your face for a Halloween party? Just joking! 🙂 Congratulations!

***

I hope tonight you are able to dance like a ghost. Wishing you a smashing time!

***

Halloween will soon be here, so try your best to have no fear. Enjoy the night!

***

Have a Happy and Fun Halloween — Do not be afraid of the dark!

Суеверия на Хэллоуин

Существуют суеверия на Хэллоуин, что есть вещи, которые нельзя делать в этот праздник. Согласно приметам, если вывернуть одежду наизнанку и пройтись задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.

Для Украины Хэллоуин — новый праздник. Оно давно привлекало Украинский своей мистичностью и уже успело стать для многих любимым.