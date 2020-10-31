Хеллоуин 2020 в Украине: поздравления в прозе и стихах

Во всем мире 31 октября празднуют Хеллоуин. Считается, что в этот день вся нечисть выходит на улицу.
Однако этот праздник хоть и не утратил своей мистичности, но все равно приобрел более развлекательный характер.
В это время принято украшать устрашающе свои жилища, переодеваться в костюмы проводить шествия и вечеринки.
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В Украине празднование Хэллоуина стало традицией около 15 лет назад. Поэтому уже точно можно смело поздравлять знакомых и друзей с этим праздником. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в прозе и стихах с Хеллоуином.
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Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю незабываемого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем темной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!
Канун Дня святых, праздник Хэллоуин, всегда ассоциировался со сверхъестественным, с мистическим. Души умерших гуляют в эту ночь среди живых. Припасите же больше угощений, чтобы задобрить их, и пусть весь год они вас не потревожат. Счастливого Хэллоуина!
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Спешу поздравить вас с кануном дня всех святых! Пусть вся нечисть обходит стороной дома, насладившись угождениями. Пусть каждый новый день приносит море радости и смеха, как сегодня. Счастливого Хэллоуина!
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С Хэллоуином, милый друг!
Сладости готовы?
Монстр, ведьма и паук
Вышли на просторы!
Ты сегодня веселись,
Никого не бойся!
Потанцуй и улыбнись,
Нечисти откройся!
Пусть они лишь в этот день
Окружить посмеют,
А затем уходят в тень
И больше не наглеют!
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Пусть веселым будет праздник,
Озорным, как ты, проказник!
Всех пугай сегодня смело,
Чтоб в глазах аж потемнело!
31
Смейся громче, чем всегда
И танцуй, как никогда!
Скачет пусть адреналин,
Ведь сегодня Хэллоуин!
Хэллоуин — история праздника
В IX веке, когда христианство распространилось на территории Великобритании, древние традиции смешались с традициями католического праздника — Днем всех святых. Позже его стали называть Hallowe’en, в потом и Halloween (Хэллоуин).
Подробно об истории и традициях на Хэллоуин — читайте на Фактах ICTV.