Хеллоуин 2020 в Украине приходится на 31 октября. Этот праздник символизирует приближение зимы и приход темных сил.

На Хеллоуин принято устраивать вечеринки, украшать дома тыквами и надевать тематические костюмы.

Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Хеллоуином 2020 в картинках, чтобы вы смогли прислать оригинальные открытки своим друзьям, родным и коллегам.

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Поздравления с Хеллоуином 2020 в картинках

Популярное развлечение на Хеллоуин — вырезание тыквы, которая является одним из атрибутов этого праздника.

Ее можно приобрести у мастеров или изготовить самостоятельно. Читайте, как подобрать и вырезать тыкву на Хеллоуин в нашем материале.