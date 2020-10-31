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Факты / Lifestyle

Хеллоуин 2020: оригинальные поздравления в картинках

Хеллоуин 2020 в Украине приходится на 31 октября. Этот праздник символизирует приближение зимы и приход темных сил.

На Хеллоуин принято устраивать вечеринки, украшать дома тыквами и надевать тематические костюмы.

Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Хеллоуином 2020 в картинках, чтобы вы смогли прислать оригинальные открытки своим друзьям, родным и коллегам.

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Поздравления с Хеллоуином 2020 в картинках

Привітання з Хеловіном 2020

Привітання з Хеловіном 2020 у картинках

Хеловін 2020

привітальні картинки Хеловін 2020

Хелловін 2020 привітання

Хелловін 2020 в Україні

Популярное развлечение на Хеллоуин — вырезание тыквы, которая является одним из атрибутов этого праздника.

Ее можно приобрести у мастеров или изготовить самостоятельно. Читайте, как подобрать и вырезать тыкву на Хеллоуин в нашем материале.

Фото: Pexels

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