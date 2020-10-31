31 октября много праздников. Прежде всего, это Хэллоуин или День всех святых — праздник, символизирующий приход зимы и нечистой силы.
В эту мистическую ночь принято одеваться в костюмы вампиров, вурдалаков и ведьм.
31 октября – какой праздник сегодня
В конце октября отмечается Всемирный день городов и Международный день Черного моря.
А еще — Международный день экономии. Его создатели считают, что этот праздник стоит посвятить экономии в широком смысле — и денег, и времени, и сил и т. п.
В народе почитают святого Луку. Его называли Луков день. Считалось, что нужно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год.
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Именины 31 октября
День ангела сегодня у Иосифа, Юлии, Луки, Марины, Давида, Семена, Андрея, Николая и Елизаветы.
Приметы на 31 октября
- Бледный месяц 31 октября предвещает дождь или снег, также возможен мороз.
- Рога месяца смотрят на север — к сухой погоде в ближайшие дни.
- Облака плывут с севера на юг — день будет солнечным.
Что нельзя делать 31 октября
- Убивать пауков.
- Оставлять открытыми двери и окна, чтобы не навлечь беду.
- Отказывать тем, кто просит денег или о помощи.
- Оглядываться, если услышите шаги за спиной.
- В ночь с 31 октября на 1 ноября оставлять в доме черного кота — он может принести несчастье в семью.
Праздники в ноябре 2020
В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.
В частности, 4 ноябрь — Казанской иконы Божией Матери, а 21 числа — Собор Архистратига Михаила.
Кроме того, на 7 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота или Дмитриевская родительская суббота.
А 28 ноября традиционно начинается многодневный Рождественский пост.