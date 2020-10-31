31 октября много праздников. Прежде всего, это Хэллоуин или День всех святых — праздник, символизирующий приход зимы и нечистой силы.

В эту мистическую ночь принято одеваться в костюмы вампиров, вурдалаков и ведьм.

31 октября – какой праздник сегодня

В конце октября отмечается Всемирный день городов и Международный день Черного моря.

А еще — Международный день экономии. Его создатели считают, что этот праздник стоит посвятить экономии в широком смысле — и денег, и времени, и сил и т. п.

В народе почитают святого Луку. Его называли Луков день. Считалось, что нужно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год.

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Именины 31 октября

День ангела сегодня у Иосифа, Юлии, Луки, Марины, Давида, Семена, Андрея, Николая и Елизаветы.

Приметы на 31 октября

Бледный месяц 31 октября предвещает дождь или снег, также возможен мороз.

Рога месяца смотрят на север — к сухой погоде в ближайшие дни.

Облака плывут с севера на юг — день будет солнечным.

Что нельзя делать 31 октября

Убивать пауков.

Оставлять открытыми двери и окна, чтобы не навлечь беду.

Отказывать тем, кто просит денег или о помощи.

Оглядываться, если услышите шаги за спиной.

В ночь с 31 октября на 1 ноября оставлять в доме черного кота — он может принести несчастье в семью.

Праздники в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.

В частности, 4 ноябрь — Казанской иконы Божией Матери, а 21 числа — Собор Архистратига Михаила.

Кроме того, на 7 ноября приходится Дмитриевская родительская суббота или Дмитриевская родительская суббота.

А 28 ноября традиционно начинается многодневный Рождественский пост.