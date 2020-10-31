Мейкап на Хэллоуин 2020: идеи образов

31 октября во всем мире и в Украине празднуют Хэллоуин, а значит, скоро стартуют хэллоуинские вечеринки и карнавалы. Для тех, кто хочет поразить всех своим креативным мейкапом и ярким образом, Факты ICTV подготовили пять наилучших идей для макияжа на Хэллоуин.

Ведьма

Уже много лет образ очаровательной ведьмы остается одним из самых ярких и популярных. Вариантов множество, можно сделать образ страшным или, наоборот, игривым и сексуальным.

Для легкого мейкапа понадобится обычная косметика, главное — темные тени, стойкая подводка, яркая помада и базовые навыки макияжа. Образ можно дополнить ведьмовской шляпкой и хаотичными кудрями.

Для тех, кто хочет превратиться в настоящую ведьму, подойдет более сложный арт-мейкап. Для него понадобится специальный пластический грим или краски для аквагрима. Атрибуты для такого образа и его исполнения дороже и сложнее, но фурор на хэллоуинской вечеринке вам гарантирован.

Оборотень

Поклонникам фильмов и сериалов про сверхъестественное подойдет образ ночного оборотня. Он подчеркнет вашу загадочность и красоту, но придется сильно постараться.

Чтобы создать имитацию волчьей шерсти, нужны краски и кисти, а хищный взгляд помогут сделать пушистые накладные ресницы. Образ можно дополнить волчьими ушками и длинными ногтями, в интернете можно найти множество мастер-классов по нанесению такого макияжа.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Клоун

Фильмы Оно и Оно-2 до сих пор находятся на пике популярности, поэтому образ жуткого клоуна остается стильным и уместным. Не обязательно делать идентичный Пеннивайзу мейкап, можно подойти более креативно и создать уникальный и непохожий на другие образ.

Для этого тоже понадобится талант художника, фантазия и яркие краски, хорошо дополнят хэллоуинский образ разноцветные линзы.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вампир

Классическим и беспроигрышным для хэллоуинского маскарада является образ вампира. Аристократичный, изысканный и готичный — он подойдет кому угодно.

Нужно с помощью косметики создать бледный цвет кожи и подчеркнуть скулы, а главный вампирский атрибут — клыки — можно купить в интернете или специальном магазине костюмов. Там можно найти и красные линзы. Также самое время достать прабабушкины украшения из шкатулки, чтобы добавить образу винтажности.

Зомби

Атмосферный и простой образ, который можно создать с помощью обычной косметики, туалетной бумаги, сделанной собственноручно искусственной крови и техники контуринга лица.

Главный плюс этого макияжа: чем хуже — тем лучше, никаких идеальных линий и четких движений, порезы должны быть хаотичными, а волосы — спутанными. Таким образом вы создадите своего уникального и неповторимого персонажа.