Хэллоуин традиционно празднуют 31 октября, в этом году — это суббота.

Хэллоуин является современным праздником, история которого началась много столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции.

В этот день уже стало привычно одевать различные костюмы и поздравлять друг друга с Днем всех святых.

Чтобы быть оригинальным в выборе поздравления, мы сделали для вас подборку ярких открыток с Хэллоуином, а также короткие СМС-поздравления к ним.

Поздравления с Хэллоуином в СМС

*****

На Хеллоуин я пожелаю,

Свои страхи не скрывая,

Отлично праздник провести,

Во круг пальца нечисть обвести!

*****

Сегодня ночью темной будет страшно,

Сегодня нечисть вся пойдет гулять,

А мы сегодня будем их отважно,

Надевши тыкву на себя, опять гонять.

И прочь исчезнут ведьмы, злая сила,

В Хеллоуин изгоним гордо их.

Отпразднуем мы праздник эх красиво.

И чушь ночную быстро победим.

*****

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки — нипочем!

*****

В день всех святых — наденьте маску,

Пусть нечисть Вас сама боится,

Желаю окунуться в сказку,

Всем страхам — тут же испариться!

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Поздравления с Хэллоуином в открытках

Светильник Джека

Без светильника Джека из тыквы трудно представить празднование Хэллоуина. Его ставят в доме, во дворе, чтобы отпугивать незваных гостей.

Идеи, как сделать светильник Джека из тыквы, — читайте в материале.