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Факты / Lifestyle

Поздравления с Хэллоуином в открытках и СМС

Хэллоуин традиционно празднуют 31 октября, в этом году — это суббота.

Хэллоуин является современным праздником, история которого началась много столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции.

В этот день уже стало привычно одевать различные костюмы и поздравлять друг друга с Днем всех святых.

Чтобы быть оригинальным в выборе поздравления, мы сделали для вас подборку ярких открыток с Хэллоуином, а также короткие СМС-поздравления к ним.

Поздравления с Хэллоуином в СМС

*****
На Хеллоуин я пожелаю,
Свои страхи не скрывая,
Отлично праздник провести,
Во круг пальца нечисть обвести!

*****

Сегодня ночью темной будет страшно,
Сегодня нечисть вся пойдет гулять,
А мы сегодня будем их отважно,
Надевши тыкву на себя, опять гонять.

И прочь исчезнут ведьмы, злая сила,
В Хеллоуин изгоним гордо их.
Отпразднуем мы праздник эх красиво.
И чушь ночную быстро победим.

*****

Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!

*****

В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!

Читайте: Хэллоуин 2020: история и традиции праздника

Поздравления с Хэллоуином в открытках

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Светильник Джека

Без светильника Джека из тыквы трудно представить празднование Хэллоуина. Его ставят в доме, во дворе, чтобы отпугивать незваных гостей.

Идеи, как сделать светильник Джека из тыквы, — читайте в материале.

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