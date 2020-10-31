Хэллоуин традиционно празднуют 31 октября, в этом году — это суббота.
Хэллоуин является современным праздником, история которого началась много столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции.
В этот день уже стало привычно одевать различные костюмы и поздравлять друг друга с Днем всех святых.
Чтобы быть оригинальным в выборе поздравления, мы сделали для вас подборку ярких открыток с Хэллоуином, а также короткие СМС-поздравления к ним.
Поздравления с Хэллоуином в СМС
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На Хеллоуин я пожелаю,
Свои страхи не скрывая,
Отлично праздник провести,
Во круг пальца нечисть обвести!
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Сегодня ночью темной будет страшно,
Сегодня нечисть вся пойдет гулять,
А мы сегодня будем их отважно,
Надевши тыкву на себя, опять гонять.
И прочь исчезнут ведьмы, злая сила,
В Хеллоуин изгоним гордо их.
Отпразднуем мы праздник эх красиво.
И чушь ночную быстро победим.
*****
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
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В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!
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Поздравления с Хэллоуином в открытках
Светильник Джека
Без светильника Джека из тыквы трудно представить празднование Хэллоуина. Его ставят в доме, во дворе, чтобы отпугивать незваных гостей.
Идеи, как сделать светильник Джека из тыквы, — читайте в материале.