31 октября во всем мире традиционно празднуют Хеллоуин — символ прихода нечистой силы. Сравнительно недавно этот праздник пришел в Украину.

И теперь страна разделилась надвое: одни с радостью вырезают тыквы и устраивают тематические вечеринки, другия — не признают Хеллоуин из-за его иностранных корней. Но действительно ли Хеллоуин пришел к нам из-за границы?

Велесова ночь: история и традиции праздника

Велесова ночь — это своеобразный аналог Хеллоуина славянского происхождения. Отмечают этот праздник так же в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Согласно легендам, в этот день стираются грани между потусторонним миром и миром живых — мертвые души могут приходить на землю.

Название Велесова ночь происходит от имени языческого бога Велеса. Он был наделен уникальной возможностью находиться в двух мирах одновременно.

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Обряды на Велесову ночь

На Велесову ночь принято разжигать большой костер на самой высокой точке, а затем ходить по углям.







Велесова ночь 2020, или украинский Хеллоуин: история и традиции праздника / 2 фотографии

Кроме того, этот праздник насыщен разнообразными обрядами. Супружеские пары проверяли друг друга на верность — нанизывали кольцо на нитку. Если нить рвалась, это означало, что человек изменяет.

По традициям, в этот день славяне устраивали поминальный ужин, чтобы почтить память умерших. Среди других обрядов на Велесову ночь — обряд на деньги. Люди собирали мелкие монеты и раздавали малообеспеченным семьям.

Также славяне верили в осуществление желаний. Видеть мертвого родственника во сне считалось очень хорошей приметой в такое мистическое время.

Кроме Велесовой ночи, в 2020 году есть еще много интересных праздников. Смотрите календарь праздников на 2020 год, чтобы не упустить важную дату.