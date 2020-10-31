Чтобы Хэллоуин 2020 прошел безопасно, патрульные Луганщины подготовили интересное видео, как создать декор для праздника.

В частности, полицейские пошагово показали, как изготовить тематические светоотражающие наклейки для безопасности детей, благодаря которым они будут хорошо видны в темное время суток.

Чтобы сделать значок, который будет отражать свет в темноте, нужны всего лишь фломастер, ножницы, лист картона, светоотражающая ткань и двостронний скотч.

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Прежде всего нужно из картона вырезать трафарет в виде шляпы и привидения, затем наклеить на светоотражающую ткань скотч. После этого трафареты необходимо положить на скотч, обвести их фломастером и вырезать элементы.

Если же вы не планируете никуда выходить вечером 31 октября, то Факты ICTV подготовили для вас топ-5 самых страшных фильмов ужасов на Хэллоуин, которые точно помогут создать атмосферу праздника.