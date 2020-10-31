PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как сделать светоотражающую наклейку на Хэллоуин — мастер-класс от полицейских

Чтобы Хэллоуин 2020 прошел безопасно, патрульные Луганщины подготовили интересное видео, как создать декор для праздника.

В частности, полицейские пошагово показали, как изготовить тематические светоотражающие наклейки для безопасности детей, благодаря которым они будут хорошо видны в темное время суток.

Чтобы сделать значок, который будет отражать свет в темноте, нужны всего лишь фломастер, ножницы, лист картона, светоотражающая ткань и двостронний скотч.

Читайте: Конфеты или смерть: как празднуют Хэллоуин и что схожего с украинскими традициями

Прежде всего нужно из картона вырезать трафарет в виде шляпы и привидения, затем наклеить на светоотражающую ткань скотч. После этого трафареты необходимо положить на скотч, обвести их фломастером и вырезать элементы.

Если же вы не планируете никуда выходить вечером 31 октября, то Факты ICTV подготовили для вас топ-5 самых страшных фильмов ужасов на Хэллоуин, которые точно помогут создать атмосферу праздника.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх