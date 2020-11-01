1 ноября отмечают сразу несколько праздников. Прежде всего, именно в этот день образовался Европейский Союз — на основе подписанного Маастрихтского договора.
Также в мире отмечают Международный день вегана.
По народному календарю выпадает день Садока или Иванов день. Обычно именно в этот день крестьяне окончательно прощались с теплом.
Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.
Народные приметы на 1 ноября:
- Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться разговорчивостью.
- Не дать лошади отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.
- Ночью выпал снег в небольшом количестве — скоро ударят сильные морозы.
- Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.
- Хорошо подмерзшая земля перед снегопадом — жди урожайного года.
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Что нельзя делать 1 ноября:
- нельзя кормить птиц на перекрестках;
- нельзя принимать подарки от малознакомых людей;
- нельзя посещать массовые мероприятия.
Праздники в ноябре 2020
В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.
В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.
Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.