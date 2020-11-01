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Факты / Lifestyle

День создания Европейского Союза: какой праздник 1 ноября

1 ноября отмечают сразу несколько праздников. Прежде всего, именно в этот день образовался Европейский Союз — на основе подписанного Маастрихтского договора.

Также в мире отмечают Международный день вегана.

По народному календарю выпадает день Садока или Иванов день. Обычно именно в этот день крестьяне окончательно прощались с теплом.

Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Народные приметы на 1 ноября:

  • Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться разговорчивостью.
  • Не дать лошади отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.
  • Ночью выпал снег в небольшом количестве — скоро ударят сильные морозы.
  • Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.
  • Хорошо подмерзшая земля перед снегопадом — жди урожайного года.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Что нельзя делать 1 ноября:

  • нельзя кормить птиц на перекрестках;
  • нельзя принимать подарки от малознакомых людей;
  • нельзя посещать массовые мероприятия.

Праздники в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.

Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.

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