1 ноября отмечают сразу несколько праздников. Прежде всего, именно в этот день образовался Европейский Союз — на основе подписанного Маастрихтского договора.

Также в мире отмечают Международный день вегана.

По народному календарю выпадает день Садока или Иванов день. Обычно именно в этот день крестьяне окончательно прощались с теплом.

Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Народные приметы на 1 ноября:

Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться разговорчивостью.

Не дать лошади отдохнуть — к несчастью и попрошайничеству.

Ночью выпал снег в небольшом количестве — скоро ударят сильные морозы.

Перелетные птицы 1 ноября высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.

Хорошо подмерзшая земля перед снегопадом — жди урожайного года.

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Что нельзя делать 1 ноября:

нельзя кормить птиц на перекрестках;

нельзя принимать подарки от малознакомых людей;

нельзя посещать массовые мероприятия.

Праздники в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет немало профессиональных дат, а также церковных праздников.

В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а следовательно, дополнительных выходных тоже.

Какие еще будут праздники в ноябре 2020, смотрите в нашем материале.